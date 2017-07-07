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"Крылья Советов" отдадут Павла Кудряшова в аренду в "Томь"

Нападающий "Крыльев Советов" Павел Кудряшов продолжит карьеру в "Томи". Об этом рассказал генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

"Павел Кудряшов переходит из "Крыльев Советов" в "Томь" на правах аренды", - приводит слова гендиректора "Чемпионат".

Напомним, 20-летний Павел Кудряшов является воспитанником "Томи".
Теги: Крылья Советов Томь Трансферы
Сегодня, 13:48
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