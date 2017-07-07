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Защитник "Рубина" Виталий Устинов перейдет на правах аренды в "Ростов"

Защитник казанского "Рубина" Виталий Устинов предстоящий сезон проведет в "Ростове", информирует "Матч ТВ".

В клубе из Татарстана считают, что у 26-летнего футболиста будет не так много шансов появиться на поле в составе команды. В минувшем сезоне премьер-лиги Устинов сыграл семь матчей.
Теги: Рубин Ростов Трансферы
Сегодня, 13:54
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