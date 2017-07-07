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СМИ: "Фенербахче" хочет побороться за Федора Смолова

Нападающим "Краснодара" Федором Смоловым интересуются в Турции, передает Futbolarena.com.

Сообщается, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Фенербахче". Стамбульцы хотят побороться со "Спартаком" и "Зенитом" за переход 27-летнего россиянина.
Теги: Фенербахче Смолов Трансферы
Сегодня, 13:58
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