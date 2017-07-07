СМИ: "Фенербахче" хочет побороться за Федора Смолова

Нападающим "Краснодара" Федором Смоловым интересуются в Турции, передает Futbolarena.com.Сообщается, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Фенербахче". Стамбульцы хотят побороться со "Спартаком" и "Зенитом" за переход 27-летнего россиянина.