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СМИ: "Фенербахче" хочет побороться за Федора Смолова
Нападающим "Краснодара" Федором Смоловым интересуются в Турции, передает Futbolarena.com.
Сообщается, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Фенербахче". Стамбульцы хотят побороться со "Спартаком" и "Зенитом" за переход 27-летнего россиянина.
Сообщается, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Фенербахче". Стамбульцы хотят побороться со "Спартаком" и "Зенитом" за переход 27-летнего россиянина.
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