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Валерий Карпин: при новом лимите никто место в основе за паспорт дарить не будет

Эксперт "Матч ТВ" Валерий Карпин высказался относительно изменений в формате лимита на легионеров в РФПЛ.

– Видите в новшестве позитив?

– Сами клубы три года назад просили ограничить легионеров не на поле, а в заявке.

– Что это дает?

– Конкуренцию. Вне зависимости от позиции на поле. Есть в команде иностранцы и россияне. Кто сильнее, тот играет, – все просто.

– Если в новой формуле будет 10 легионеров, не станут ли они выходить на поле все разом? Плюс, к примеру, российский вратарь?

– И слава богу. В чем проблема? К тому же все десять одновременно играть не смогут из-за неизбежных травм и дисквалификаций. Представим «Зенит». Дзюба станет конкурировать с условным… Ладно, не Суаресом, но форвардом топ-уровня. Выиграет – попадет в основу. Нет – останется в запасе. Простая логика.

– Считаете, при новом лимите снизятся зарплаты и цены на российских игроков?

– Может, и не снизятся. Но в каждой команде вместо примерно равного соотношения наших и иностранцев, как сейчас, будет 15 на 10. Для россиян ситуация гораздо лучше, потому что их в обойме станет больше. А вот на поле затем пусть пробиваются сами. Через работу и терпение, при численном перевесе россиян над иностранцами. Никто место в основе за паспорт с правильным орлом дарить не будет.

– «Стратегия-2030» предусматривает дальнейшее снижение числа иностранце в заявке до семи. Это правильно?

– Нет. Будет то же самое, что раньше. Изменения должны быть направлены в другую сторону. Поймите, при достаточном числе своих футболистов высокого уровня ни один тренер не станет рисковать, привлекая неадаптированных к России легионеров. Зачем чужие, когда есть такой же свой? Искусственные же ограничения вынудятт включать в состав не тех, кто выиграл конкуренцию, а тех, кого заставляет лимит.

Матч ТВ
Теги: Карпин
Сегодня, 14:29
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6
(1)
№6 Написал: Лидер (Сегодня, 16:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всё просто - футбольное руководство упустило момент продумать и запустить нормальную программу подготовки футболистов

Лимит на легов изначально был нацелен на развал УЖЕ РАБОТАЮЩЕЙ системы подготовки пионеров. Вместе с отменой чемпионата дублей. И был выгоден кому? Двум клубам, разворовавшим сильное тогда Торпедо, у которых благодаря этому возник избыток паспортов. РАЗ.
Затем пошло ослабление на ОДНОГО лега. Когда? Через пару дней как Спартак Биляша купил - у нас был лишний лег в составе. У Зины тоже, но они не чесались - и в итоге - у нас в составе ненужный паспортист, они впритык проходят. Кому выгодно? ДВА.
ТРИ Кому выгоден лимит СЕЙЧАС?! Рубину например надо срочно от легов избавляться. А Зина ВНЕЗАПНО - начала от них избавляться заранее. Мысли есть? ТРИ.
И про заговоры... 24 тура с ключевыми "ошибками" судей в пользу Зинки - и дальнейшая, до сих пор, медиа-компания о том, что Спартаку якобы кто-то помог. При этом вот всем и не бьющем пенальти Спартаке. ЧЕТЫРЕ.
Что я внизу описал - возражения есть? Например, как Ростов все лето провел без кризиса, а как только деньги за группу ЛЧ получил - в 3 раза больше, чем был долг на начало лета - сразу кризис? И пока Новосельцева не "продали" - так кризис и был? ПЯТЬ


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№5 Написал: interested (Сегодня, 16:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Тогда это большое дело!
Регистрация: 18.10.2013
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 15:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
как не крути Спартак впереди!
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лидер
Другой вопрос, что такая формула предлагалась давно - но вводят ее только ТЕПЕРЬ, когда от нее выиграют только болотные. К которым никто из легов сильных ехать не хочет..
Уменьшение легов по заявке даст просто ограничение на легов в составе - кто-то поломался, кто-то на карточке... Играть будет основа российских середняков. Легов бомжи купить не могут - их шлют в куй, а вот на российском рынке у них админресурс - Новосельцевых заставить от конкурента перейти могут

Чемпионами стали, а продолжаете везде видеть заговоры... Всё просто - футбольное руководство упустило момент продумать и запустить нормальную программу подготовки футболистов (да и всё равно к ЧМ18 не успели бы), а существующий лимит не стали убирать, чтобы имитировать подготовку игроков к ЧМ, закрыв глаза на отрицательный эффект лимита. А после ЧМ - хоть трава не расти, внимание вышестоящих руководителей к футбольным делам упадёт.
Регистрация: 21.11.2009
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 15:11) #
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Ну, наконец-то теперь у нас будут одни месси и рональды. Наконец-то дождались!!!
Регистрация: 28.05.2014
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 14:57) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Другой вопрос, что такая формула предлагалась давно - но вводят ее только ТЕПЕРЬ, когда от нее выиграют только болотные. К которым никто из легов сильных ехать не хочет..
Уменьшение легов по заявке даст просто ограничение на легов в составе - кто-то поломался, кто-то на карточке... Играть будет основа российских середняков. Легов бомжи купить не могут - их шлют в куй, а вот на российском рынке у них админресурс - Новосельцевых заставить от конкурента перейти могут


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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