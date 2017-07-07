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Валерий Карпин: при новом лимите никто место в основе за паспорт дарить не будет
Эксперт "Матч ТВ" Валерий Карпин высказался относительно изменений в формате лимита на легионеров в РФПЛ.
– Видите в новшестве позитив?
– Сами клубы три года назад просили ограничить легионеров не на поле, а в заявке.
– Что это дает?
– Конкуренцию. Вне зависимости от позиции на поле. Есть в команде иностранцы и россияне. Кто сильнее, тот играет, – все просто.
– Если в новой формуле будет 10 легионеров, не станут ли они выходить на поле все разом? Плюс, к примеру, российский вратарь?
– И слава богу. В чем проблема? К тому же все десять одновременно играть не смогут из-за неизбежных травм и дисквалификаций. Представим «Зенит». Дзюба станет конкурировать с условным… Ладно, не Суаресом, но форвардом топ-уровня. Выиграет – попадет в основу. Нет – останется в запасе. Простая логика.
– Считаете, при новом лимите снизятся зарплаты и цены на российских игроков?
– Может, и не снизятся. Но в каждой команде вместо примерно равного соотношения наших и иностранцев, как сейчас, будет 15 на 10. Для россиян ситуация гораздо лучше, потому что их в обойме станет больше. А вот на поле затем пусть пробиваются сами. Через работу и терпение, при численном перевесе россиян над иностранцами. Никто место в основе за паспорт с правильным орлом дарить не будет.
– «Стратегия-2030» предусматривает дальнейшее снижение числа иностранце в заявке до семи. Это правильно?
– Нет. Будет то же самое, что раньше. Изменения должны быть направлены в другую сторону. Поймите, при достаточном числе своих футболистов высокого уровня ни один тренер не станет рисковать, привлекая неадаптированных к России легионеров. Зачем чужие, когда есть такой же свой? Искусственные же ограничения вынудятт включать в состав не тех, кто выиграл конкуренцию, а тех, кого заставляет лимит.
Матч ТВ
– Видите в новшестве позитив?
– Сами клубы три года назад просили ограничить легионеров не на поле, а в заявке.
– Что это дает?
– Конкуренцию. Вне зависимости от позиции на поле. Есть в команде иностранцы и россияне. Кто сильнее, тот играет, – все просто.
– Если в новой формуле будет 10 легионеров, не станут ли они выходить на поле все разом? Плюс, к примеру, российский вратарь?
– И слава богу. В чем проблема? К тому же все десять одновременно играть не смогут из-за неизбежных травм и дисквалификаций. Представим «Зенит». Дзюба станет конкурировать с условным… Ладно, не Суаресом, но форвардом топ-уровня. Выиграет – попадет в основу. Нет – останется в запасе. Простая логика.
– Считаете, при новом лимите снизятся зарплаты и цены на российских игроков?
– Может, и не снизятся. Но в каждой команде вместо примерно равного соотношения наших и иностранцев, как сейчас, будет 15 на 10. Для россиян ситуация гораздо лучше, потому что их в обойме станет больше. А вот на поле затем пусть пробиваются сами. Через работу и терпение, при численном перевесе россиян над иностранцами. Никто место в основе за паспорт с правильным орлом дарить не будет.
– «Стратегия-2030» предусматривает дальнейшее снижение числа иностранце в заявке до семи. Это правильно?
– Нет. Будет то же самое, что раньше. Изменения должны быть направлены в другую сторону. Поймите, при достаточном числе своих футболистов высокого уровня ни один тренер не станет рисковать, привлекая неадаптированных к России легионеров. Зачем чужие, когда есть такой же свой? Искусственные же ограничения вынудятт включать в состав не тех, кто выиграл конкуренцию, а тех, кого заставляет лимит.
Матч ТВ
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