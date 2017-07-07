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С "Томи" снят запрет на регистрацию новых футболистов
По итогам сегодняшнего заседания Палаты по разрешению споров РФС было принято решение удовлетворить заявление "Томи" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов.
После заседания палаты заявку томской команды на сезон-2017/18 пополнили восемь новичков: вратарь Юрий Шафинский (контракт на 2 года), защитники Алексей Герасимов (аренда до конца сезона) и Дмитрий Соколов (контракт на 1 год), полузащитники Роман Войдель (контракт на 1 год), Юрий Петраков (контракт на 2 года), Сергей Каретник (контракт на 1 год) и Павел Кудряшов (аренда на сезон), а также нападающий Анзор Саная (контракт на 1 год).
После прохождения медицинского осмотра будет заявлен полузащитник Павел Деобальд, информирует официальный сайт томского клуба.
После заседания палаты заявку томской команды на сезон-2017/18 пополнили восемь новичков: вратарь Юрий Шафинский (контракт на 2 года), защитники Алексей Герасимов (аренда до конца сезона) и Дмитрий Соколов (контракт на 1 год), полузащитники Роман Войдель (контракт на 1 год), Юрий Петраков (контракт на 2 года), Сергей Каретник (контракт на 1 год) и Павел Кудряшов (аренда на сезон), а также нападающий Анзор Саная (контракт на 1 год).
После прохождения медицинского осмотра будет заявлен полузащитник Павел Деобальд, информирует официальный сайт томского клуба.
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