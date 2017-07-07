Алексей Евсеев: сразу согласился на переход в "Урал" из-за Тарханова

Новичок "Урала" Алексей Евсеев прокомментировал свой переход в клуб из Екатеринбурга. 23-летний россиянин перешел из "Зенита" на правах аренды.– Агенты сказали, что есть вариант перейти в "Урал". Я сразу согласился, потому что эту команду тренирует Александр Федорович Тарханов. Про него мне рассказывал Владислав Радимов, которого тренировал Александр Федорович. Радимов сказал, что Тарханов пропагандирует атакующий стиль и любит работать с молодыми футболистами.– С командой еще не тренировался. Пока работаю по индивидуальной программе под присмотром тренера-реабилитолога и врачей. 28 ноября 2015 года в матче с "Тереком" сломал большеберцовую кость. Мне поставили штырь. Весь сезон отыграл со штырем. Месяц назад мне его вытащили. Срок реабилитации 6 недель. Так что через неделю буду работать в общей группе!