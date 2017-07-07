Самолет тульского "Арсенала" совершил аварийную посадку в Вене

Самолет с футболистами тульского "Арсенала" совершил аварийную посадку в Вене, информирует твиттер "канониров"."Самолет с нашей командой совершил аварийную посадку в Вене. Не переживайте! Все живы и здоровы", - говорится в сообщении клуба.Напомним, "Арсенал" с 24 июня по 7 июля проводил тренировочный сбор в Австрии.