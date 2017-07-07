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Самолет тульского "Арсенала" совершил аварийную посадку в Вене

Самолет с футболистами тульского "Арсенала" совершил аварийную посадку в Вене, информирует твиттер "канониров".

"Самолет с нашей командой совершил аварийную посадку в Вене. Не переживайте! Все живы и здоровы", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, "Арсенал" с 24 июня по 7 июля проводил тренировочный сбор в Австрии.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 15:12
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