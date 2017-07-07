Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:50
Лионель Месси отдал благотворительной организации еду и напитки, оставшиеся после его свадьбы (6)
Лионель Месси отдал благотворительной организации еду и напитки, оставшиеся после его свадьбы (6)
14:14
Тина Канделаки: много говорится о трансферах "Зенита", но не забывайте, что они продали Халка за 100 млн долларов (30)
Тина Канделаки: много говорится о трансферах "Зенита", но не забывайте, что они продали Халка за 100 млн долларов (30)
12:36
Станислав Черчесов: не мы должны просить игроков поиграть за свою страну и пробежаться на тренировке (10)
Станислав Черчесов: не мы должны просить игроков поиграть за свою страну и пробежаться на тренировке (10)
12:13
Понтус Вернблум - Зорану Тошичу: если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу (4)
Понтус Вернблум - Зорану Тошичу: если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу (4)
11:17
Константин Сарсания: условия, на которых Смолов может оказаться в "Зените", нам не подходят (10)
Константин Сарсания: условия, на которых Смолов может оказаться в "Зените", нам не подходят (10)
08:41
Марсель Десайи: сборная России на адреналине домашнего ЧМ может переиграть бразильцев, французов
Марсель Десайи: сборная России на адреналине домашнего ЧМ может переиграть бразильцев, французов
Миодраг Божович: матч с "Динамо" лучше покажет, на что мы сможем рассчитывать
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович рассказал о подготовке команды к чемпионату России.
"Что касается работы, я доволен. Видно, что сначала мы не были готовы играть с сильными командами. Самое главное, что ребята хорошо поработали, привыкаем друг к другу. Есть время, чтобы лучше подготовиться к началу чемпионата.
В "Арсенале" много опытных игроков, для них ничего нового не происходит. Просто нужно хорошо подготовиться физически, чтобы они могли выдержать и играть полностью весь матч.
Сложно сказать, насколько готова команда. Если бы я был таким экспертом, это была бы сказка. Жаль, что у нас две травмы у Максимова и Берхамова. Надеюсь, там ничего серьезного. Что касается нагрузки, она будет и во время чемпионата. Трудно будет весь год.
Ткачев? Для нас это усиление. С ним у нас будет и конкуренция лучше. Ждем еще пару новичков. В команде должна быть конкуренция, а у нас ее пока нет, и это плохо. У нас 10 июля будет игра с "Динамо". Этот матч лучше всего покажет, на что "Арсенал" может рассчитывать", - цитирует Божовича пресс-служба тульского клуба.
"Что касается работы, я доволен. Видно, что сначала мы не были готовы играть с сильными командами. Самое главное, что ребята хорошо поработали, привыкаем друг к другу. Есть время, чтобы лучше подготовиться к началу чемпионата.
В "Арсенале" много опытных игроков, для них ничего нового не происходит. Просто нужно хорошо подготовиться физически, чтобы они могли выдержать и играть полностью весь матч.
Сложно сказать, насколько готова команда. Если бы я был таким экспертом, это была бы сказка. Жаль, что у нас две травмы у Максимова и Берхамова. Надеюсь, там ничего серьезного. Что касается нагрузки, она будет и во время чемпионата. Трудно будет весь год.
Ткачев? Для нас это усиление. С ним у нас будет и конкуренция лучше. Ждем еще пару новичков. В команде должна быть конкуренция, а у нас ее пока нет, и это плохо. У нас 10 июля будет игра с "Динамо". Этот матч лучше всего покажет, на что "Арсенал" может рассчитывать", - цитирует Божовича пресс-служба тульского клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.