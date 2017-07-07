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Константин Сарсания: по Дриусси ждите хороших новостей, Павона в "Зените" не будет

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал о вероятности подписания соглашений с нападающим "Ривер Плейт "Себастьяном Дриусси и форвардом "Бока Хуниорс" Кристианом Павоном.

"Переговоры с Дриусси продвигаются. В его отношении мы настроены оптимистично. Думаю, что скоро сообщим болельщикам хорошие новости.

Что касается Павона, мы решили от него отказаться. Его в "Зените" не будет", – цитирует Сарсанию "Bobsoccer".
Теги: Сарсания Зенит Трансферы
Сегодня, 15:49
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№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Джорджевич на выход.Дриусси пройдет медобследвание 11 числа.За Павона видимо просили чересчур много.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
всяко получше престарелого бразильца, просидевшего 5 лет на скамейке
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 16:00) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Что касается Павона, мы решили от него отказаться.

joy
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:52) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Что касается Павона, мы решили от него отказаться...

Да он сам вас чмошных кинул.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:51) #
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  •  (2)
online

Ура !!!
Регистрация: 9.09.2016
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