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Президент "Барселоны": Месси - самый высокооплачиваемый игрок в истории футбола

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что Лионель Месси в настоящее время получает самую высокую зарплату среди всех футболистов.

"Не могу сказать о зарплате Месси, но он самый высокооплачиваемый игрок в мире и в истории футбола.

Он самый высокооплачиваемый в коллективном виде спорта, поскольку никто не дает столько своей команде, сколько Месси. И мы можем позволить себе платить Месси такие деньги", - цитирует президента "Газета.ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Месси подпишет новый контракт 15 июля.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 15:57
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