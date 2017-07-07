Суд заменил Лионелю Месси тюремный срок на штраф за неуплату налогов

Суд Испании заменил на денежный штраф на сумму около 250 тысяч евро тюремное заключение нападающему "Барселоны" аргентинцу Лионелю Месси за уклонение от неуплаты налогов, сообщает агентство Reuters.Изначально вердикт 30-летнему футболисту и его отцу Хорхе Орасио Месси - 21 месяц тюремного заключения - был вынесен судом Барселоны в июле прошлого года. После этого решения адвокаты футболиста Месси заявили, что обжалуют его, поскольку у них "есть основания для защиты". Спортсмен и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в 4,1 млн евро. По данным прокурора, аргентинец не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007-2009 годах, на суде футболист заверял, что именно Хорхе Орасио Месси занимался его финансовыми делами, а он никогда не интересовался темой налогов и не обсуждал данный вопрос со своим отцом.Однако позднее прокуратура Испании одобрила замену тюремного заключения денежным штрафом в размере 400 евро за каждый день заключения. Таким образом, Месси должен будет заплатить около 252 тысяч евро штрафа.