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"Спартак" расторг контракт с защитником Лисинковым

Сегодня московский "Спартак" и 23-летний защитник Айдар Лисинков расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Игрок перешёл в столичный клуб в июле 2012 года.

С тех пор он провёл за "Спартак-2" 15 матчей в Футбольной национальной лиге и 4 — во втором дивизионе. В его активе также 66 игр за дубль красно-белых.

С 31 августа 2016 года по 31 мая 2017 года Лисинков находился в аренде в подольском "Витязе". Защитник сыграл за подольский клуб 18 матчей и забил один мяч.

"Наш клуб благодарит Айдара за время, проведённое со спартаковцами, и желает ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится на официальном сайте "Спартака".
Теги: Спартак
Сегодня, 16:10
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