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Игроки "Факела" перебрались в латвийский "Спартак" и "Луч-Энергию"

Как стало известно "Матч ТВ", защитник Дмитрий Тихий в статусе свободного агента подписал контракт с "Лучом-Энергией", где начинал профессиональную карьеру.

У 24-летнего игрока были и другие предложения из ФНЛ – в частности, от "Томи". Последние три сезона Тихий провел в «Факеле», в минувшем на его счету 23 игры и 1 мяч.

Определился с трудоустройством и экс-вратарь воронежцев Виталий Мельниченко – он перешел в юрмальский "Спартак". В первенстве ФНЛ-2016/17 латвиец принял участие в 12 матчах.
Теги: Факел Спартак Луч-Энергия
Сегодня, 16:17
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