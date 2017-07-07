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Игроки "Факела" перебрались в латвийский "Спартак" и "Луч-Энергию"
Как стало известно "Матч ТВ", защитник Дмитрий Тихий в статусе свободного агента подписал контракт с "Лучом-Энергией", где начинал профессиональную карьеру.
У 24-летнего игрока были и другие предложения из ФНЛ – в частности, от "Томи". Последние три сезона Тихий провел в «Факеле», в минувшем на его счету 23 игры и 1 мяч.
Определился с трудоустройством и экс-вратарь воронежцев Виталий Мельниченко – он перешел в юрмальский "Спартак". В первенстве ФНЛ-2016/17 латвиец принял участие в 12 матчах.
У 24-летнего игрока были и другие предложения из ФНЛ – в частности, от "Томи". Последние три сезона Тихий провел в «Факеле», в минувшем на его счету 23 игры и 1 мяч.
Определился с трудоустройством и экс-вратарь воронежцев Виталий Мельниченко – он перешел в юрмальский "Спартак". В первенстве ФНЛ-2016/17 латвиец принял участие в 12 матчах.
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