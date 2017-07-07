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Футболисты "Атлетика" побрились наголо в поддержку Альвареса, болеющего раком
Футболисты "Атлетика" из Бильбао побрились наголо в поддержку болеющего раком яичек Ерая Альвареса, говорится на официальной странице басков в "Твиттере".
В декабре у футболиста была диагностировала опухоль в паху, после чего игрок подвергся операции. Через два месяца Альварес вернулся на поле, но в июне врачи обнаружили аномалию во время одного из тестов.
Из-за этого Ерай Альварес не смог помочь сборной Испании на молодёжном чемпионате Европы, а также вынужден пропустить начало предсезонной подготовки.
"Это не только для Альвареса, но и для всех тех людей, которые страдают от этой болезни. У вас есть поддержка", — сказал полузащитник Оскар де Маркос.
В декабре у футболиста была диагностировала опухоль в паху, после чего игрок подвергся операции. Через два месяца Альварес вернулся на поле, но в июне врачи обнаружили аномалию во время одного из тестов.
Из-за этого Ерай Альварес не смог помочь сборной Испании на молодёжном чемпионате Европы, а также вынужден пропустить начало предсезонной подготовки.
"Это не только для Альвареса, но и для всех тех людей, которые страдают от этой болезни. У вас есть поддержка", — сказал полузащитник Оскар де Маркос.
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