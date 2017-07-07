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Суд утвердил штраф в размере 252 тыс. евро для Месси вместо тюремного заключения

Испанский суд утвердил смену наказания для нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, предусматривавшего тюремное заключение сроком на 21 месяц, денежным штрафом в размере 252 тыс евро, сообщает Marca.

Отец футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси в свою очередь должен заплатить штраф в размере 180 тыс. евро.

Футболист и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн. евро в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идёт о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование своих имиджевых прав. Этот приговор не предполагал нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 17:04
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 17:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
Остатками после свадьбы расплатится
Регистрация: 10.03.2012
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