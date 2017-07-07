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Матье перешел из "Барселоны" в "Спортинг" на правах свободного агента

Защитник Жереми Матьё договорился о досрочном расторжении контракта с "Барселоной" и продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге".

Матьё перешёл в "Барселону" летом 2014 года и с тех пор выиграл с каталонской командой девять трофеев. В общей сложности 33-летний французский футболист принял участие в 91 матче "Барселоны" и забил 4 гола.

Контракт Матьё со "Спортингом" рассчитан на два года и включает в себя сумму отступных в размере 60 млн. евро, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на официальный сайт португальского клуба.
Теги: Барселона Спортинг
Сегодня, 17:21
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№2 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 17:53) #
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Коммент по делу.
Регистрация: 16.03.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:23) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
я так и не понял зачем он им был так нужен
он и в Валенсии был "косячным". то удалиться мог, то гол привезти
но порой мог выдать и крутой матч
но для успеха как раз нужна стабильность


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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