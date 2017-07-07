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"Милан" сделал седьмое приобретение в нынешнее трансферное окно
Состав "Милана" пополнил защитник "Аталанты" Андреа Конти. Это седьмое приобретение россонери в нынешнее трансферное окно, ранее состав команды пополнили Андре Силва, Хакан Чалханоглу, Матео Мусаккио, Рикардо Родригес, Франк Кесси и Фабио Борини.
23-летний футболист Конти подписал с "Миланом" контракт до 30 июня 2022 года, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на официальный сайт клуба.
23-летний футболист Конти подписал с "Миланом" контракт до 30 июня 2022 года, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на официальный сайт клуба.
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