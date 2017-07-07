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Константин Сарсания: по Нету "Зенит" переговоров никаких не ведет и не собирается вести

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания ответил на вопрос, был ли интерес к защитнику петербургского клуба Луиша Нету со стороны "Галатасарая", как это сообщалось в СМИ.

"Может быть. Это только его агент знает. Нам никакого предложения от "Галатасарая" не поступало. По Нету мы переговоров никаких не ведём и не собираемся вести.

Его агент сказал, что он хочет остаться. Манчини, конечно, рассчитывает. У нас и так сейчас дефицит центральных защитников. Нету — боевая единица. Он сыграл очень много матчей за клуб, постоянно стабильно выступает", — цитирует Сарсанию "Чемпионат.com".
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 17:52
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нету по Нету переговоров, никаких нету, нету и предложений по Нету, и желания вести переговоры по Нету нету.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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