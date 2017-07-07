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Константин Сарсания: по Нету "Зенит" переговоров никаких не ведет и не собирается вести
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания ответил на вопрос, был ли интерес к защитнику петербургского клуба Луиша Нету со стороны "Галатасарая", как это сообщалось в СМИ.
"Может быть. Это только его агент знает. Нам никакого предложения от "Галатасарая" не поступало. По Нету мы переговоров никаких не ведём и не собираемся вести.
Его агент сказал, что он хочет остаться. Манчини, конечно, рассчитывает. У нас и так сейчас дефицит центральных защитников. Нету — боевая единица. Он сыграл очень много матчей за клуб, постоянно стабильно выступает", — цитирует Сарсанию "Чемпионат.com".
"Может быть. Это только его агент знает. Нам никакого предложения от "Галатасарая" не поступало. По Нету мы переговоров никаких не ведём и не собираемся вести.
Его агент сказал, что он хочет остаться. Манчини, конечно, рассчитывает. У нас и так сейчас дефицит центральных защитников. Нету — боевая единица. Он сыграл очень много матчей за клуб, постоянно стабильно выступает", — цитирует Сарсанию "Чемпионат.com".
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