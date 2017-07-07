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Алан Дзагоев – Тошичу: в ту минуту, когда узнал о твоём уходе из ЦСКА, было тоскливо
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал уход полузащитника Зорана Тошича, который покинул команду после семи лет выступления за "армейцев".
"Так случилось, что пути наши разошлись, но я надеюсь, ты будешь приезжать к нам и навещать. В ту минуту, когда появилась новость о твоём уходе, было тоскливо. Немало лет провели вместе, многое выиграли.
И в беде, и в радости были вместе, многое пережили. Надеюсь, у тебя всё будет хорошо. Главное – крепкого здоровья, чтобы в семье всё было хорошо, а в футболе, думаю, у тебя всё будет отлично. Так что ждём тебя, брат, будем всегда рады видеть", — цитирует Дзагоева в беседе с пресс-службой клуба.
"Так случилось, что пути наши разошлись, но я надеюсь, ты будешь приезжать к нам и навещать. В ту минуту, когда появилась новость о твоём уходе, было тоскливо. Немало лет провели вместе, многое выиграли.
И в беде, и в радости были вместе, многое пережили. Надеюсь, у тебя всё будет хорошо. Главное – крепкого здоровья, чтобы в семье всё было хорошо, а в футболе, думаю, у тебя всё будет отлично. Так что ждём тебя, брат, будем всегда рады видеть", — цитирует Дзагоева в беседе с пресс-службой клуба.
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