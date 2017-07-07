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"Спартак" объявил стартовый состав на контрольный матч со "Славен Белупо"

Стал известен стартовый состав московского "Спартака" на контрольный матч с хорватским клубом "Славен Белупо", который пройдёт на сборе красно-белых в Австрии.

Основной состав "Спартака": Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Самсонов, Попов, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.

Запасные: Селихов, Максименко, Джикия, Тигиев, Петкович, Щербаков, Глушаков, Леонтьев, Ананидзе, Бакаев, Нимели, Мельгарехо, Давыдов.
Теги: Спартак
Сегодня, 18:05
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(1)
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Леонид Федун прибыл в Австрию на контрольный матч "Спартака"

даже Федун переживает
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 18:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
сильный соперник, основной, боевой состав

да еще и поднасрать))) на них
Регистрация: 31.05.2016
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:10) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
сильный соперник, основной, боевой состав
Регистрация: 17.05.2013
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