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РФС присвоил домашней арене "СКА-Хабаровск" статус "Первая категория"
Комитет по сертификации стадионов Российского футбольного союза сегодня присвоил домашнему стадиону "СКА-Хабаровск" статус "Первая категория с замечаниями".
Такое решение было принято по итогам заседания комитета по сертификации стадионов РФС, сообщает официальный сайт хабаровской команды.
Такое решение было принято по итогам заседания комитета по сертификации стадионов РФС, сообщает официальный сайт хабаровской команды.
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