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РФС присвоил домашней арене "СКА-Хабаровск" статус "Первая категория"

Комитет по сертификации стадионов Российского футбольного союза сегодня присвоил домашнему стадиону "СКА-Хабаровск" статус "Первая категория с замечаниями".

Такое решение было принято по итогам заседания комитета по сертификации стадионов РФС, сообщает официальный сайт хабаровской команды.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 18:10
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