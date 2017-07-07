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Леонид Федун прибыл в Австрию на контрольный матч "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прибыл в Австрию, где красно-белые проводят тренировочный сбор.

61-летний функционер собирается на стадионе посмотреть контрольный матч московской команды с хорватским клубом "Славен Белупо", сообщает "Чемпионат.com".
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 18:15
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