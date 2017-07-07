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Состоялась жеребьевка групп чемпионата мира U17
По итогам жеребьёвки стал известен состав групп чемпионата мира U17, который с 6 по 28 октября 2017 года пройдёт в Индии, сообщает пресс-служба ФИФА.
Состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: Индия, США, Колумбия, Гана;
Группа В: Парагвай, Мали, Новая Зеландия, Турция;
Группа С: Иран, Гвинея, Германия, Коста-Рика;
Группа D: КНДР, Нигер, Бразилия, Испания;
Группа E: Гондурас, Япония, Новая Каледония, Франция;
Группа F: Ирак, Мексика, Чили, Англия.
По регламенту в плей-офф турнира выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также четыре лучших сборных, которые займут третьи места.
Состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: Индия, США, Колумбия, Гана;
Группа В: Парагвай, Мали, Новая Зеландия, Турция;
Группа С: Иран, Гвинея, Германия, Коста-Рика;
Группа D: КНДР, Нигер, Бразилия, Испания;
Группа E: Гондурас, Япония, Новая Каледония, Франция;
Группа F: Ирак, Мексика, Чили, Англия.
По регламенту в плей-офф турнира выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также четыре лучших сборных, которые займут третьи места.
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