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Сергей Ташуев не смог возглавить "Тобол" по семейным обстоятельствам

Российский специалист Сергей Ташуев, последним местом работы которого была "Кубань", сообщил, что не смог возглавить казахстанский клуб "Тобол" по семейным обстоятельствам.

"К сожалению, я не смогу возглавить "Тобол" по семейным обстоятельствам. Уже были достигнуты определённые договорённости, начали работу по селекции. Обстоятельства складываются так, что я не могу сейчас быть вдали от семьи, поэтому пришлось отказаться от предложения "Тобола". Будем искать вариант поближе к дому", — цитирует Ташуева "Чемпионат.com".
Теги: Ташуев
Сегодня, 18:25
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