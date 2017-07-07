Спартак
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Анжи
Махачкала
Арсенал
Тула
Динамо
Москва
Тосно
Москва
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:50
Лионель Месси отдал благотворительной организации еду и напитки, оставшиеся после его свадьбы (6)
Лионель Месси отдал благотворительной организации еду и напитки, оставшиеся после его свадьбы (6)
14:14
Тина Канделаки: много говорится о трансферах "Зенита", но не забывайте, что они продали Халка за 100 млн долларов (41)
Тина Канделаки: много говорится о трансферах "Зенита", но не забывайте, что они продали Халка за 100 млн долларов (41)
12:36
Станислав Черчесов: не мы должны просить игроков поиграть за свою страну и пробежаться на тренировке (10)
Станислав Черчесов: не мы должны просить игроков поиграть за свою страну и пробежаться на тренировке (10)
12:13
Понтус Вернблум - Зорану Тошичу: если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу (4)
Понтус Вернблум - Зорану Тошичу: если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу (4)
11:17
Константин Сарсания: условия, на которых Смолов может оказаться в "Зените", нам не подходят (11)
Константин Сарсания: условия, на которых Смолов может оказаться в "Зените", нам не подходят (11)
Сергей Ташуев не смог возглавить "Тобол" по семейным обстоятельствам
Российский специалист Сергей Ташуев, последним местом работы которого была "Кубань", сообщил, что не смог возглавить казахстанский клуб "Тобол" по семейным обстоятельствам.
"К сожалению, я не смогу возглавить "Тобол" по семейным обстоятельствам. Уже были достигнуты определённые договорённости, начали работу по селекции. Обстоятельства складываются так, что я не могу сейчас быть вдали от семьи, поэтому пришлось отказаться от предложения "Тобола". Будем искать вариант поближе к дому", — цитирует Ташуева "Чемпионат.com".
"К сожалению, я не смогу возглавить "Тобол" по семейным обстоятельствам. Уже были достигнуты определённые договорённости, начали работу по селекции. Обстоятельства складываются так, что я не могу сейчас быть вдали от семьи, поэтому пришлось отказаться от предложения "Тобола". Будем искать вариант поближе к дому", — цитирует Ташуева "Чемпионат.com".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.