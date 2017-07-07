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Константин Сарсания объяснил, почему "Зенит" отказался от покупки у "Боки Хуниорс" Павона

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал, почему питерцы отказались от покупки у "Боки Хуниорс" нападающего Кристиана Павона, а также ответил на вопрос, был ли готов "Зенит" заплатить за игрока 20 млн. евро.

"Нет, не готов. Мы не ведём переговоров по этому игроку, хотя он был в шорт-листе. Но условия, соотношение цены и качества заставили нас от него отказаться. Это рисковый актив.

Дриусси и история с допингом? Если этот игрок окажется у нас, то мы проведём очень серьёзную медкомиссию. Но, по нашей информации, которая пока не подтверждена, Дриусси не было среди тех игроков, у которых был обнаружен допинг", — цитирует Сарсания "Чемпионат.com".
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 19:15
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