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Константин Сарсания: условия, на которых Смолов может оказаться в "Зените", нам не подходят (11)
Константин Сарсания объяснил, почему "Зенит" отказался от покупки у "Боки Хуниорс" Павона
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал, почему питерцы отказались от покупки у "Боки Хуниорс" нападающего Кристиана Павона, а также ответил на вопрос, был ли готов "Зенит" заплатить за игрока 20 млн. евро.
"Нет, не готов. Мы не ведём переговоров по этому игроку, хотя он был в шорт-листе. Но условия, соотношение цены и качества заставили нас от него отказаться. Это рисковый актив.
Дриусси и история с допингом? Если этот игрок окажется у нас, то мы проведём очень серьёзную медкомиссию. Но, по нашей информации, которая пока не подтверждена, Дриусси не было среди тех игроков, у которых был обнаружен допинг", — цитирует Сарсания "Чемпионат.com".
"Нет, не готов. Мы не ведём переговоров по этому игроку, хотя он был в шорт-листе. Но условия, соотношение цены и качества заставили нас от него отказаться. Это рисковый актив.
Дриусси и история с допингом? Если этот игрок окажется у нас, то мы проведём очень серьёзную медкомиссию. Но, по нашей информации, которая пока не подтверждена, Дриусси не было среди тех игроков, у которых был обнаружен допинг", — цитирует Сарсания "Чемпионат.com".
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