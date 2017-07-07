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Сослан Джанаев присоединился к "Рубину" на сборе в Австрии

Бывший голкипер "Ростова" Сослан Джанаев в настоящее время сейчас в составе "Рубина" на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Соответствующую фотографию в социальной сети разместил вратарь казанского клуба Сергей Рыжиков, сообщает "Чемпинат.com".

Официально о трансфере Джанаева в "Рубин" на данный момент не сообщалось. 9 июня "Ростов" сообщил об уходе Джанаева из ростовского клуба. 30-летний футболист выступал за "Ростов" с 2014 года. Всего на его счету 54 матча и 48 пропущенных голов.
Теги: Джанаев Рубин
Сегодня, 19:35
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