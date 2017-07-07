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Защитник тульского "Арсенала" Дмитрий Айдов перешел в "Гомель"

Защитник тульского "Арсенала" Дмитрий Айдов продолжит карьеру в Беларуси. 35-летний футболист стал игроком "Гомеля", сообщает пресс-служба белорусской команды.

В "Гомеле" Айдов будет играть на правах аренды. В прошлом сезоне российский защитник также выступал за данный белорусский клуб. На счету Дмитрия Айдова 6 матчей в чемпионате Беларуси. Новое арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 19:45
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