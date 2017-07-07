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"Зенит" проведет контрольный матч с четырехкратным чемпионом Германии
Определился ближайший соперник "Зенита" на сборе в Австрии. Им станет немецкий "Кайзерслаутерн".
Матч пройдёт 8 июля в Гармиш-Партенкирхене на "Штадион ам Грёбен" и начнётся в 19:00 по московскому времени, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
"Кайзерслаутерн" в минувшем сезоне занял 13-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. "Красные дьяволы" являются четырёхкратными чемпионами Германии и двукратными обладателями кубка страны. Последний раз клуб был участником первой Бундеслиги в сезоне-2011/12.
Матч пройдёт 8 июля в Гармиш-Партенкирхене на "Штадион ам Грёбен" и начнётся в 19:00 по московскому времени, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
"Кайзерслаутерн" в минувшем сезоне занял 13-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. "Красные дьяволы" являются четырёхкратными чемпионами Германии и двукратными обладателями кубка страны. Последний раз клуб был участником первой Бундеслиги в сезоне-2011/12.
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