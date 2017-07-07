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"Зенит" проведет контрольный матч с четырехкратным чемпионом Германии

Определился ближайший соперник "Зенита" на сборе в Австрии. Им станет немецкий "Кайзерслаутерн".

Матч пройдёт 8 июля в Гармиш-Партенкирхене на "Штадион ам Грёбен" и начнётся в 19:00 по московскому времени, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

"Кайзерслаутерн" в минувшем сезоне занял 13-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. "Красные дьяволы" являются четырёхкратными чемпионами Германии и двукратными обладателями кубка страны. Последний раз клуб был участником первой Бундеслиги в сезоне-2011/12.
Теги: Зенит
Сегодня, 20:04
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№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:24) #
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online

Цитата: kpa6
стали раз в 10 лет чемпионами за счт Мудко

10? Да Вы им льстите.
Регистрация: 12.11.2007
№7 Написал: Лидер (Сегодня, 20:23) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
на "Штадион ам Грёбен"
Грёбеный стадион, грёбеные игроки, грёбеная команда


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kpa6
Цитата: Пивовед
online
Болеет за:
«Спартак»

ну.. зеня тоже чо-то когда-то выигрывала..

и не важно, что зеня будет играть нынче с беспросветной немецкой пердью,- этоШ целый чемпион, как ворошиловградская Заря !- комплексы провинциальные вытравить невозможно..


а вы с кем сейчас ничейку скатали?? да и вообще с кем играли на сборах?

стали раз в 10 лет чемпионами за счт Мудко, теперь гордости через край.....а больше и не будет трофеев, КК и ЧМ не спасут теперь..)


пятое колесо с восьмого места заскрипело..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 20:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Матч отменён, по решению полиции.


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№4 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 20:18) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
online
Болеет за:
«Спартак»

ну.. зеня тоже чо-то когда-то выигрывала..

и не важно, что зеня будет играть нынче с беспросветной немецкой пердью,- этоШ целый чемпион, как ворошиловградская Заря !- комплексы провинциальные вытравить невозможно..


а вы с кем сейчас ничейку скатали?? да и вообще с кем играли на сборах?

стали раз в 10 лет чемпионами за счт Мудко, теперь гордости через край.....а больше и не будет трофеев, КК и ЧМ не спасут теперь..)
Регистрация: 12.09.2011
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:18) #
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online

Цитата: Volodia379
А почему с Шальке-04 не играют они же однояйцовые братья!

Играли при Адвокаате. Шальке-04 очень серьезно к делу подходит при массовом стечении немецкого народа на стадион. Так что только перед началом сезона и только по решению ГТ.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:10) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну.. зеня тоже чо-то когда-то выигрывала..

и не важно, что зеня будет играть нынче с беспросветной немецкой пердью,- этоШ целый чемпион, как ворошиловградская Заря !- комплексы провинциальные вытравить невозможно..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:07) #
  • +1
  •  (5)
online

А почему с Шальке-04 не играют они же однояйцовые братья! laughing
Регистрация: 11.04.2016
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