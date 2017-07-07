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Врач сборной России Безуглов выиграл два золота на Всемирных медицинских играх

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов выиграл две золотые медали Всемирных медицинских игр, которые проходили в Марселе (Франция), сообщает "Чемпионат.com".

В 38-х по счёту ежегодных соревнованиях приняли участие спортсмены более чем из 30 стран, включая двух россиянин. Безуглов стал первым на дистанции 800 и 1500 метров, взял серебро в беге на 400 метров, а также выиграл бронзу на трёхкилометровой дистанции и в толкании ядра.
Сегодня, 20:17
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№1 Написал: Лидер (Сегодня, 20:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Натренировался бегать от "благодарных" пациентов


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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