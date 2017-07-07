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Команды "Спартак" и "Славен Белупо" сыграли вничью

Товарищеский матч между "Спартаком" и "Славен Белупой" закончился вничью.

"Спартак" - "Славен Белупо" (1:1)

Голы: Адриано, 54 - Богоевич - 80

"Спартак": Ребров, Ещенко (Петкович, 46), Кутепов (Щербаков, 88), Боккетти (Джикия, 46), Дмитрий Комбаров (Мельгарехо, 68), Фернандо, Самсонов (Глушаков, 46), Попов (Джано, 46), Промес (Нимели, 70), Луиш (Бакаев, 46), Адриано (Тигиев, 68)
Теги: Спартак
Сегодня, 20:21
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№4 Написал: Иван Иванович г.Москва (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ребров на ноль играть уже видимо не может.
Регистрация: 12.04.2015
№3 Написал: vlees- (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бакаев понравился,надеюсь дадут шанс в основне,Петкович однозначно лучше Ещенко,хотя быть лучше Ещенко очень легко))
Регистрация: 7.07.2017
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нормально, результат тут не важен, главное без травм


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:23) #
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online

Не хочу ни хвалить, ни ругать Спартак за эту ничью, поскольку ничего не понял из содержания ИГРЫ команды.
Регистрация: 6.08.2008
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