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Команды "Спартак" и "Славен Белупо" сыграли вничью
Товарищеский матч между "Спартаком" и "Славен Белупой" закончился вничью.
"Спартак" - "Славен Белупо" (1:1)
Голы: Адриано, 54 - Богоевич - 80
"Спартак": Ребров, Ещенко (Петкович, 46), Кутепов (Щербаков, 88), Боккетти (Джикия, 46), Дмитрий Комбаров (Мельгарехо, 68), Фернандо, Самсонов (Глушаков, 46), Попов (Джано, 46), Промес (Нимели, 70), Луиш (Бакаев, 46), Адриано (Тигиев, 68)
"Спартак" - "Славен Белупо" (1:1)
Голы: Адриано, 54 - Богоевич - 80
"Спартак": Ребров, Ещенко (Петкович, 46), Кутепов (Щербаков, 88), Боккетти (Джикия, 46), Дмитрий Комбаров (Мельгарехо, 68), Фернандо, Самсонов (Глушаков, 46), Попов (Джано, 46), Промес (Нимели, 70), Луиш (Бакаев, 46), Адриано (Тигиев, 68)
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