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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Хуана Карлос Осорио дисквалифицирован на 6 матчей за ругань в адрес арбитров в матче КК-2017
Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал на шесть официальных матчей главного тренера сборной Мексики Хуана Карлоса Осорио. Такое решение в отношении 56-летнего специалиста было принято из-за его поведения в матче с Португалией (1:2 ДВ) за третье место на Кубке конфедераций—2017.
Сообщается, что Осорио в ходе игры употребил оскорбительные слова в отношении арбитров встречи и проявлял к ним агрессию. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Фахадом Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии. В дополнительное время с поля были удалены португалец Нелсон Семеду и мексиканец Рауль Хименес.
Сообщается, что Осорио в ходе игры употребил оскорбительные слова в отношении арбитров встречи и проявлял к ним агрессию. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Фахадом Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии. В дополнительное время с поля были удалены португалец Нелсон Семеду и мексиканец Рауль Хименес.
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