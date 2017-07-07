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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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ПСЖ объявил о переходе из "Реала Сосьедад" защитника Берчиче
Как сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на официальный сайт ПСЖ, французский клуб объявил о трансфере защитника "Реала Сосьедад" Юри Берчиче.
Контракт с 27-летним футболист рассчитан до 30 июня 2022 года, детали сделки не разглашаются.
"Для меня будет честью носить футболку одного из самых уважаемых и больших клубов Европы. Уверен, что найду здесь идеальные условия для своего развития. Хочу двигаться вперёд и завоёвывать титулы", — сказал Берчиче.
Контракт с 27-летним футболист рассчитан до 30 июня 2022 года, детали сделки не разглашаются.
"Для меня будет честью носить футболку одного из самых уважаемых и больших клубов Европы. Уверен, что найду здесь идеальные условия для своего развития. Хочу двигаться вперёд и завоёвывать титулы", — сказал Берчиче.
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