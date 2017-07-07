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У Томаса Фоке, которым интересовался "Спартак", обнаружили проблемы с сердцем

Защитник "Гента" Томас Фоке был близок к переходу в "Аталанту", но провалил медицинский осмотр для итальянского клуба, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на Football Italia.

У 22-летнего футболиста были обнаружены проблемы с сердцем, в связи с чем ему потребуется операция, которая выведет его из строя приблизительно на шесть месяцев. Переговоры по игроку были остановлены.

В свою очередь в "Аталанте" после медосмотра Фоке заявили, что стороны не смогли прийти к соглашению. Однако, по данным источника, переход сорвался именно из-за проблем игрока с сердцем.
Теги: Спартак
Сегодня, 21:25
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№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 22:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
его так напугали свиньями,что у него появились проблемы с сердцем...желаю ему здоровья,а свинарник прошу больше им не интересоваться,пожалейте парня...
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: Лидер (Сегодня, 21:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Теперь даже в Аталанту не возьмут.

Молодец! Юморист! Очень смешно - у пацана в 22 года на сердце операция...
Идиот кочегарный


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Обнадёжили и передумали, а он может всю жизнь мечтал играть за Спартак, вот сердце и защемило от досады. Теперь даже в Аталанту не возьмут.
Регистрация: 29.10.2010
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