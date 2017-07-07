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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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У Томаса Фоке, которым интересовался "Спартак", обнаружили проблемы с сердцем
Защитник "Гента" Томас Фоке был близок к переходу в "Аталанту", но провалил медицинский осмотр для итальянского клуба, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на Football Italia.
У 22-летнего футболиста были обнаружены проблемы с сердцем, в связи с чем ему потребуется операция, которая выведет его из строя приблизительно на шесть месяцев. Переговоры по игроку были остановлены.
В свою очередь в "Аталанте" после медосмотра Фоке заявили, что стороны не смогли прийти к соглашению. Однако, по данным источника, переход сорвался именно из-за проблем игрока с сердцем.
У 22-летнего футболиста были обнаружены проблемы с сердцем, в связи с чем ему потребуется операция, которая выведет его из строя приблизительно на шесть месяцев. Переговоры по игроку были остановлены.
В свою очередь в "Аталанте" после медосмотра Фоке заявили, что стороны не смогли прийти к соглашению. Однако, по данным источника, переход сорвался именно из-за проблем игрока с сердцем.
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