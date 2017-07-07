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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Гацкан: "Ростов" в прошлом сезоне "успокаивали" красными карточками
Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан прокомментировал три красные карточки, которые он получил в 24 матчах минувшего сезона российской Премьер-Лиги.
"В этом сезоне нам начали выдавать красные карточки просто за любой вариант. Руководители увидели, что мы хорошо идём, есть результат и начали нас чуть "успокаивать". С "Зенитом" дали красную просто ни за что. С грозненцами тоже ни за что две жёлтые. Там судья пенальти должен ставить, а даёт мне жёлтую за картинное падение, когда человек меня внаглую толкает руками.
Третья моя красная карточка — за фол на защитнике "Анжи" Гасанове. Я футболист жёсткий, но никогда не бью специально, тем более в лицо ногой. Поэтому для меня был шок. Хотел сыграть в мяч, не видел, как соперник нагибается, и в итоге попал ему в лицо. И третья красная карточка за сезон — это уже само по себе для меня шок, ведь такого раньше не было никогда. Плохо спал той ночью, сразу после игры позвонил Гасанову, извинился. Он говорил, что у него проблемы с зубами, но в целом всё нормально, просил не переживать", — цитирует Гацкана "Чемпионат.com" со ссылкой на Hard'Core Interview.
"В этом сезоне нам начали выдавать красные карточки просто за любой вариант. Руководители увидели, что мы хорошо идём, есть результат и начали нас чуть "успокаивать". С "Зенитом" дали красную просто ни за что. С грозненцами тоже ни за что две жёлтые. Там судья пенальти должен ставить, а даёт мне жёлтую за картинное падение, когда человек меня внаглую толкает руками.
Третья моя красная карточка — за фол на защитнике "Анжи" Гасанове. Я футболист жёсткий, но никогда не бью специально, тем более в лицо ногой. Поэтому для меня был шок. Хотел сыграть в мяч, не видел, как соперник нагибается, и в итоге попал ему в лицо. И третья красная карточка за сезон — это уже само по себе для меня шок, ведь такого раньше не было никогда. Плохо спал той ночью, сразу после игры позвонил Гасанову, извинился. Он говорил, что у него проблемы с зубами, но в целом всё нормально, просил не переживать", — цитирует Гацкана "Чемпионат.com" со ссылкой на Hard'Core Interview.
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