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Александр Гацкан: "Ростов" в прошлом сезоне "успокаивали" красными карточками

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан прокомментировал три красные карточки, которые он получил в 24 матчах минувшего сезона российской Премьер-Лиги.

"В этом сезоне нам начали выдавать красные карточки просто за любой вариант. Руководители увидели, что мы хорошо идём, есть результат и начали нас чуть "успокаивать". С "Зенитом" дали красную просто ни за что. С грозненцами тоже ни за что две жёлтые. Там судья пенальти должен ставить, а даёт мне жёлтую за картинное падение, когда человек меня внаглую толкает руками.

Третья моя красная карточка — за фол на защитнике "Анжи" Гасанове. Я футболист жёсткий, но никогда не бью специально, тем более в лицо ногой. Поэтому для меня был шок. Хотел сыграть в мяч, не видел, как соперник нагибается, и в итоге попал ему в лицо. И третья красная карточка за сезон — это уже само по себе для меня шок, ведь такого раньше не было никогда. Плохо спал той ночью, сразу после игры позвонил Гасанову, извинился. Он говорил, что у него проблемы с зубами, но в целом всё нормально, просил не переживать", — цитирует Гацкана "Чемпионат.com" со ссылкой на Hard'Core Interview.
Теги: Ростов Гацкан
Сегодня, 21:42
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№1 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 22:10) #
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Нельзя, Сашок, мешать адм. ресурсным клубам Москвы и Питера, привыкшим добывать титулы в кабинетах, делить призовые РФПЛ и ЛЧ бабло !!! А тут еще и Мутко решил долги отдать РФСовские чемпионством, да заодно рекомендации министерских коллег выполнить ??? Вот так и придумывали карточки на ровном месте со Спартаком (ДВА УДАЛЕНИЯ от Безбородова) и в Питере удаление с левым пенальти... и все это на глазах у МУТКО, который на эти фокусы НИКАК не отреагировал - значит все по плану ??? Ну а в этом чемпионате теперь будут топить "Рубин", чтобы выше 4-го места не поднимался... Так-что казанским ребятам нужно готовиться к очередному "честному" чемпионату имени МУТКО (В.Боаш)
Регистрация: 25.02.2017
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