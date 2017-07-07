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РФС утвердил список судей и инспекторов на первую часть сезона

В пятницу, 7 июля, в Москве состоялось очередное заседание бюро исполкома РФС. Бюро утвердило список арбитров, их ассистентов и инспекторов на первый этап сезона-2017/18 в РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ и молодёжном первенстве. Ознакомиться со списком можно во вложении на сайте РФС.

Кроме того, бюро включило в состав судейского комитета РФС Александра Егорова вместо Виктора Башкирова, а также утвердило положение о контрольно-квалификационной комиссии по судейству и инспектированию РФС и новый состав органа (Ю. Баскаков — председатель, А. Егоров — заместитель председателя, М. Лаюшкин, М. Ходырев, В. Пышкин — члены).

Сообщается также, что бюро по модели, используемой РФПЛ, внесло изменения в порядок вознаграждения судей ФНЛ.
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