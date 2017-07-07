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Матч "Зенита" с "Кайзерслаутерном" отменен в связи с решением полиции

Товарищеский матч "Зенита" с немецким клубом "Кайзерслаутерн" в Германии был отменён в связи с решением полиции, обусловленным мерами безопасности на стадионе.

Вместо этой встречи российская команда проведёт двусторонний матч в Кицбюэле, а вечером 8 июля вернётся в Санкт-Петербург, сообщает официальный сайт клуба.

"Зенит" объявил о том, что проведёт товарищескую встречу с "Кайзерслаутерном", всего несколько часов назад. Игра изначально была запланирована на 8 июля в Гармиш-Партенкирхене на "Штадион ам Грёбен".
Теги: Зенит
Вчера, 23:00
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№1 Написал: Лидер (Вчера, 23:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
У них там мигрантов и так не знают куда девать, а тут еще табор нагрянул


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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