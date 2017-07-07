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Агент Павона: если "Зенит" вновь выйдет на связь, мы сядем за стол переговоров

Фернандо Идальго, агент нападающего "Боки Хуниорс" Кристиана Павона, подчеркнул, что он по-прежнему не исключает возможности перехода футболиста в "Зенит".

"Рано говорить о срыве трансфера. С российскими клубами тяжело иметь дело, порой они ведут себя несколько нестандартно. Это не итальянские клубы, которые быстро договариваются. Сейчас мы находимся ровно на той же стадии, что и при первом разговоре.

Кристиан без проблем продолжил бы играть в "Боке". В его контракте прописана внушительная сумма отступных. Ничего страшного не случится, если никто его не приобретёт. Ему очень комфортно в команде. Если появится другой вариант, мы посмотрим, что будет лучше для игрока и "Боки". Кристиану только 21 год, и впереди его ждёт большое будущее. Это не последнее предложение в его карьере.

Если "Зенит" вновь выйдет на связь и ускорит переговоры, мы снова сядем за стол переговоров. Мы имеем дело с нетипичным клубом. "Зенит" сделал официальное предложение, "Бока" ответила, а после этого из России не было никаких сообщений", — цитирет Идальго "Чемпионат.com" со ссылкой на интервью ESPN.
Теги: Зенит
Вчера, 23:11
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№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Для сравнения Дриусси - 6 млн евро.

а берете за сколько этого клубного мальчика?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Black Fox (Вчера, 23:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Скромнее надо быть. 20 млн за игрока, который пока ходит в перспективных - это многовато. На трансфермаркте цена этого дарования указывается в 2 млн евро. Для сравнения Дриусси - 6 млн евро.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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