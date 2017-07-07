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Игорь Гамула: российский футбол – самый лучший, не поменяю его на АПЛ или еще что-то

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула побывал в гостях у «Чемпионата» и, отвечая на вопросы читателей, поделился своим мнением о российском футболе.

"Продолжить фразу "Российский футбол – это…"? Это интересно, весело. Со своими проблемами, задачами, неурядицами, нерешёнными моментами. С моментами кто за и против, всё время качание.

Но всё равно российский футбол – лучший. Он самый-самый. Никогда не поменяю его на чемпионат Англии или ещё что-то. Когда у меня спрашивают, какой чемпионат нравится, говорю, что российский, вот и всё", — цитирует Гамула "Чемпионат.com".
Теги: Гамула Ростов
Вчера, 23:31
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№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Вчера, 23:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вот красавец! Никогда не терялся. Жирик от футбола. легенды 90-х.
Регистрация: 10.10.2006
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