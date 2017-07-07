Игорь Гамула: российский футбол – самый лучший, не поменяю его на АПЛ или еще что-то

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула побывал в гостях у «Чемпионата» и, отвечая на вопросы читателей, поделился своим мнением о российском футболе.
"Продолжить фразу "Российский футбол – это…"? Это интересно, весело. Со своими проблемами, задачами, неурядицами, нерешёнными моментами. С моментами кто за и против, всё время качание.
Но всё равно российский футбол – лучший. Он самый-самый. Никогда не поменяю его на чемпионат Англии или ещё что-то. Когда у меня спрашивают, какой чемпионат нравится, говорю, что российский, вот и всё", — цитирует Гамула "Чемпионат.com".
"Продолжить фразу "Российский футбол – это…"? Это интересно, весело. Со своими проблемами, задачами, неурядицами, нерешёнными моментами. С моментами кто за и против, всё время качание.
Но всё равно российский футбол – лучший. Он самый-самый. Никогда не поменяю его на чемпионат Англии или ещё что-то. Когда у меня спрашивают, какой чемпионат нравится, говорю, что российский, вот и всё", — цитирует Гамула "Чемпионат.com".
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