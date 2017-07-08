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Юрий Жирков: видно, что Паредес – большой игрок

Защитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал о тренировках сине-бело-голубых с новым тренерским штабом.

– Как вам тренировки Манчини?

– Тяжелые. Но переносятся нормально.

– Что поменялось в первую очередь?

– Тактики стало гораздо больше – в том числе при игре в обороне. Занятия более интенсивные. Много беговой работы. Конкуренция сейчас – три человека на каждую позицию. Надо себя в тонусе держать. Расслабляться нельзя - другие ведь тоже не спят.

– Что скажете о новичках?

– Матчи покажут. Но даже по тренировкам видно, что, скажем, Паредес – большой игрок.

– Несмотря на то, что ему только 23?

– В этом возрасте люди уже звездами становятся.

СЭ
Теги: Жирков Зенит
Сегодня, 11:05
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(3)
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
kolkor58,
Ну в основе Ромы он не был ,поэтому рано о нем что то говорить.

Плохо серию А смотришь. Он играл там много! Пусть не постоянно в основе но извини с кем он кокурировал?! Не с Де Росси?! Лучшим опорником Италии если не мира!! И все равно играл.
Дело в другом, как он у нас заиграет и плюс при минусовой температуре и другом тренере.
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:57) #
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  •  (2)
online

kolkor58,
Ну в основе Ромы он не был ,поэтому рано о нем что то говорить.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: kolkor58 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:17) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
И это радует.... перед началом ЧР!!!


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Кто не был- тот будет, кто был- не забудет!!!
Регистрация: 3.11.2012
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