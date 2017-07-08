ФНЛ стартует. 1 тур. Анонс

Свернуть все/Развернуть все
Свернуть ФНЛСвернуть Товарищеские матчи
Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:00
Роман Шишкин: в отпуске мне сообщили по почте, что я не еду на сбор "Локо". Сёмин ничего не объяснил
Роман Шишкин: в отпуске мне сообщили по почте, что я не еду на сбор "Локо". Сёмин ничего не объяснил
Вчера 23:31
Игорь Гамула: российский футбол – самый лучший, не поменяю его на АПЛ или еще что-то (7)
Игорь Гамула: российский футбол – самый лучший, не поменяю его на АПЛ или еще что-то (7)
Вчера 22:08
Кахор Муминов: в "Краснодаре" знают о желании Смолова (14)
Кахор Муминов: в "Краснодаре" знают о желании Смолова (14)
Вчера 20:30
Хуана Карлос Осорио дисквалифицирован на 6 матчей за ругань в адрес арбитров в матче КК-2017
Хуана Карлос Осорио дисквалифицирован на 6 матчей за ругань в адрес арбитров в матче КК-2017
Вчера 20:23
Юрий Семин: в Лиге Европы у "Локомотива" будет задача выйти из группы и пройти дальше (6)
Юрий Семин: в Лиге Европы у "Локомотива" будет задача выйти из группы и пройти дальше (6)
Вчера 20:21
Матч "Спартак" - "Славен Белупо" закончился вничью (53)
Матч "Спартак" - "Славен Белупо" закончился вничью (53)
Вчера 19:15
Константин Сарсания объяснил, почему "Зенит" отказался от покупки у "Боки Хуниорс" Павона
Константин Сарсания объяснил, почему "Зенит" отказался от покупки у "Боки Хуниорс" Павона
Вчера 18:20
Состоялась жеребьевка групп чемпионата мира U17 (8)
Состоялась жеребьевка групп чемпионата мира U17 (8)
ФНЛ стартует. 1 тур. Анонс
Кубок Конфедераций завершился. Лето в самом разгаре. Подобные симптомы означают, что новый сезон ФНЛ уже на низком старте. Сегодня первый тур нового первенства.
"Химки" – "Ротор-Волгоград"
Волгоградский "Ротор" возвращается! С таким девизом встречают болельщики свою команду. Валерий Есипов собрал под своим крылом боеспособных ребят. Смогут закрепиться в ФНЛ? Первый шаг нужно сделать уже сегодня.
"Томь" – "Кубань"
Краснодарцы в этот сезон входят спокойно и без ажиотажа, без завышенных надежд, но снова со званием "фаворита" в кармане. Сбой на старте прошедшего сезона не позволил команде попасть даже в переходные игры. "Томь" попытается продемонстрировать свои лучшие качества. Весеннюю часть прошлого сезона они заканчивали, пропуская по три мяча за игру.
"Сибирь" – "Спартак-2"
В первом дивизионе на счету команд 4-е личные встречи, в которых они одержали по одной победе, но разница мячей 4:2 в пользу москвичей. Интересный факт: "сухая" ничья предваряет результативную встречу, причём в обеих победных для команд играх было забито по 3 мяча. Только если матч в Новосибирске завершился со счётом 2:1 в пользу "Сибири", то в Москве хозяева выиграли 3:0.
"Волгарь" – "Факел"
Астраханцы начнут новый чемпионат, практически, в том же составе, что и завершали прошлый. "Факел" по окончании прошлого сезона покинули сразу 19 игроков, то есть команда создаётся с нуля. К тому же, вновь прибывшие уступают в уровне мастерства их предшественникам.
"Шинник" – "Зенит-2"
Анатолий Давыдов сменил на посту главного тренера "Зенита-2" Владислава Радимова. Наставник с большим опытом работы с молодёжью должен помочь юниорам питерского клуба. Благодаря помощи врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, областных и городских властей "Шинник" впервые за многие годы с первого раза прошел лицензирование, открыто трансферное окно, команда имела хорошие условия для подготовки к сезону. Перед ярославским коллективом поставлена задача побороться за попадание в стыковые матчи.
"Динамо Санкт-Петербург" – "Енисей"
Новобранцы лиги питерское "Динамо" сыграет с красноярским "Енисеем", который еще месяц назад имел шанс оказаться в РФПЛ. Однако тульский "Арсенал" стал преградой для команды Андрея Тихонова. Сегодня "Енисей" возглавляет партнёр великого спартаковца Дмитрий Аленичев. Встреча обещает быть интересной.
"Тюмень" – "Балтика"
Главный судья встречи Алексей Матюнин в прошлом сезоне провёл 13 игр, в которых больше карал гостей. Так из 55 предупреждений – 29 досталось гостям, из 5 удалений на их долю пришлось – 4, и из 6 назначенных пенальти, в их ворота были пробиты четыре. Так уж получилось, но и игру прошлого сезона в Тюмени между этими командами судил этот же арбитр. Тогда гости после углового повели в счёте, но, Мамтов, сделав дубль, вывел сибиряков вперёд, и всё же, калининградец Пономарёв, (выйдя на замену) счёт сравнял. Боевая ничья – 2:2.
"Олимпиец" – "Авангард"
Нижний Новгород вернулся в ФНЛ. Дебютная встреча пришлась на поединок против другого новобранца второго по значимости дивизиона. Курский "Авангард" усилился игроками "Оренбурга", "Факела" и "Шинника". Что приготовил для своего оппонента Николай Писарев, узнаем сегодня вечером.
"Оренбург" – "Тамбов"
Неожиданно оказавшийся в ФНЛ "Оренбург" встретиться с открытием прошлого сезона "Тамбовом". Дерби "горожан" станет центральным в туре. Хозяев возглавил новый тренер, а у гостей интересно понаблюдать за новобранцами из "Енисея" и "Балтики".
"Крылья Советов" – "Луч-Энергия"
В рамках первого дивизиона команды сыграли между собой всего два матча в чемпионате 2014/2015. Тогда игра первого круга состоялась во Владивостоке, и завершилась разгромом хозяев 0:5, в Самаре всё было интереснее – результативная ничья 2:2.
Константин Лицин
"Химки" – "Ротор-Волгоград"
Волгоградский "Ротор" возвращается! С таким девизом встречают болельщики свою команду. Валерий Есипов собрал под своим крылом боеспособных ребят. Смогут закрепиться в ФНЛ? Первый шаг нужно сделать уже сегодня.
"Томь" – "Кубань"
Краснодарцы в этот сезон входят спокойно и без ажиотажа, без завышенных надежд, но снова со званием "фаворита" в кармане. Сбой на старте прошедшего сезона не позволил команде попасть даже в переходные игры. "Томь" попытается продемонстрировать свои лучшие качества. Весеннюю часть прошлого сезона они заканчивали, пропуская по три мяча за игру.
"Сибирь" – "Спартак-2"
В первом дивизионе на счету команд 4-е личные встречи, в которых они одержали по одной победе, но разница мячей 4:2 в пользу москвичей. Интересный факт: "сухая" ничья предваряет результативную встречу, причём в обеих победных для команд играх было забито по 3 мяча. Только если матч в Новосибирске завершился со счётом 2:1 в пользу "Сибири", то в Москве хозяева выиграли 3:0.
"Волгарь" – "Факел"
Астраханцы начнут новый чемпионат, практически, в том же составе, что и завершали прошлый. "Факел" по окончании прошлого сезона покинули сразу 19 игроков, то есть команда создаётся с нуля. К тому же, вновь прибывшие уступают в уровне мастерства их предшественникам.
"Шинник" – "Зенит-2"
Анатолий Давыдов сменил на посту главного тренера "Зенита-2" Владислава Радимова. Наставник с большим опытом работы с молодёжью должен помочь юниорам питерского клуба. Благодаря помощи врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, областных и городских властей "Шинник" впервые за многие годы с первого раза прошел лицензирование, открыто трансферное окно, команда имела хорошие условия для подготовки к сезону. Перед ярославским коллективом поставлена задача побороться за попадание в стыковые матчи.
"Динамо Санкт-Петербург" – "Енисей"
Новобранцы лиги питерское "Динамо" сыграет с красноярским "Енисеем", который еще месяц назад имел шанс оказаться в РФПЛ. Однако тульский "Арсенал" стал преградой для команды Андрея Тихонова. Сегодня "Енисей" возглавляет партнёр великого спартаковца Дмитрий Аленичев. Встреча обещает быть интересной.
"Тюмень" – "Балтика"
Главный судья встречи Алексей Матюнин в прошлом сезоне провёл 13 игр, в которых больше карал гостей. Так из 55 предупреждений – 29 досталось гостям, из 5 удалений на их долю пришлось – 4, и из 6 назначенных пенальти, в их ворота были пробиты четыре. Так уж получилось, но и игру прошлого сезона в Тюмени между этими командами судил этот же арбитр. Тогда гости после углового повели в счёте, но, Мамтов, сделав дубль, вывел сибиряков вперёд, и всё же, калининградец Пономарёв, (выйдя на замену) счёт сравнял. Боевая ничья – 2:2.
"Олимпиец" – "Авангард"
Нижний Новгород вернулся в ФНЛ. Дебютная встреча пришлась на поединок против другого новобранца второго по значимости дивизиона. Курский "Авангард" усилился игроками "Оренбурга", "Факела" и "Шинника". Что приготовил для своего оппонента Николай Писарев, узнаем сегодня вечером.
"Оренбург" – "Тамбов"
Неожиданно оказавшийся в ФНЛ "Оренбург" встретиться с открытием прошлого сезона "Тамбовом". Дерби "горожан" станет центральным в туре. Хозяев возглавил новый тренер, а у гостей интересно понаблюдать за новобранцами из "Енисея" и "Балтики".
"Крылья Советов" – "Луч-Энергия"
В рамках первого дивизиона команды сыграли между собой всего два матча в чемпионате 2014/2015. Тогда игра первого круга состоялась во Владивостоке, и завершилась разгромом хозяев 0:5, в Самаре всё было интереснее – результативная ничья 2:2.
Константин Лицин
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.