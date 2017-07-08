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ФНЛ стартует. 1 тур. Анонс

Кубок Конфедераций завершился. Лето в самом разгаре. Подобные симптомы означают, что новый сезон ФНЛ уже на низком старте. Сегодня первый тур нового первенства.

"Химки" – "Ротор-Волгоград"

Волгоградский "Ротор" возвращается! С таким девизом встречают болельщики свою команду. Валерий Есипов собрал под своим крылом боеспособных ребят. Смогут закрепиться в ФНЛ? Первый шаг нужно сделать уже сегодня.

"Томь" – "Кубань"

Краснодарцы в этот сезон входят спокойно и без ажиотажа, без завышенных надежд, но снова со званием "фаворита" в кармане. Сбой на старте прошедшего сезона не позволил команде попасть даже в переходные игры. "Томь" попытается продемонстрировать свои лучшие качества. Весеннюю часть прошлого сезона они заканчивали, пропуская по три мяча за игру.

"Сибирь" – "Спартак-2"

В первом дивизионе на счету команд 4-е личные встречи, в которых они одержали по одной победе, но разница мячей 4:2 в пользу москвичей. Интересный факт: "сухая" ничья предваряет результативную встречу, причём в обеих победных для команд играх было забито по 3 мяча. Только если матч в Новосибирске завершился со счётом 2:1 в пользу "Сибири", то в Москве хозяева выиграли 3:0.

"Волгарь" – "Факел"

Астраханцы начнут новый чемпионат, практически, в том же составе, что и завершали прошлый. "Факел" по окончании прошлого сезона покинули сразу 19 игроков, то есть команда создаётся с нуля. К тому же, вновь прибывшие уступают в уровне мастерства их предшественникам.

"Шинник" – "Зенит-2"

Анатолий Давыдов сменил на посту главного тренера "Зенита-2" Владислава Радимова. Наставник с большим опытом работы с молодёжью должен помочь юниорам питерского клуба. Благодаря помощи врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, областных и городских властей "Шинник" впервые за многие годы с первого раза прошел лицензирование, открыто трансферное окно, команда имела хорошие условия для подготовки к сезону. Перед ярославским коллективом поставлена задача побороться за попадание в стыковые матчи.

"Динамо Санкт-Петербург" – "Енисей"

Новобранцы лиги питерское "Динамо" сыграет с красноярским "Енисеем", который еще месяц назад имел шанс оказаться в РФПЛ. Однако тульский "Арсенал" стал преградой для команды Андрея Тихонова. Сегодня "Енисей" возглавляет партнёр великого спартаковца Дмитрий Аленичев. Встреча обещает быть интересной.

"Тюмень" – "Балтика"

Главный судья встречи Алексей Матюнин в прошлом сезоне провёл 13 игр, в которых больше карал гостей. Так из 55 предупреждений – 29 досталось гостям, из 5 удалений на их долю пришлось – 4, и из 6 назначенных пенальти, в их ворота были пробиты четыре. Так уж получилось, но и игру прошлого сезона в Тюмени между этими командами судил этот же арбитр. Тогда гости после углового повели в счёте, но, Мамтов, сделав дубль, вывел сибиряков вперёд, и всё же, калининградец Пономарёв, (выйдя на замену) счёт сравнял. Боевая ничья – 2:2.

"Олимпиец" – "Авангард"

Нижний Новгород вернулся в ФНЛ. Дебютная встреча пришлась на поединок против другого новобранца второго по значимости дивизиона. Курский "Авангард" усилился игроками "Оренбурга", "Факела" и "Шинника". Что приготовил для своего оппонента Николай Писарев, узнаем сегодня вечером.

"Оренбург" – "Тамбов"

Неожиданно оказавшийся в ФНЛ "Оренбург" встретиться с открытием прошлого сезона "Тамбовом". Дерби "горожан" станет центральным в туре. Хозяев возглавил новый тренер, а у гостей интересно понаблюдать за новобранцами из "Енисея" и "Балтики".

"Крылья Советов" – "Луч-Энергия"

В рамках первого дивизиона команды сыграли между собой всего два матча в чемпионате 2014/2015. Тогда игра первого круга состоялась во Владивостоке, и завершилась разгромом хозяев 0:5, в Самаре всё было интереснее – результативная ничья 2:2.

Константин Лицин
Сегодня, 11:25
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