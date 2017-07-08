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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: желаю участникам нового сезона ФНЛ и болельщикам интересного сезона
Президент РФС Виталий Мутко выступил с заявлением, предваряющим старт нового сезона Футбольной национальной лиги.
"Уважаемые друзья. Сегодня стартует очередное первенство Футбольной национальной лиги, в котором примут участие 20 команд со всех концов нашей огромной страны – от Калининграда до Владивостока, от Санкт-Петербурга до Астрахани.
Каждый год Футбольная национальная лига открывает новые имена. Отрадно, что в командах ФНЛ работают в недавнем прошлом успешные футболисты. Это Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев, Николай Писарев и Евгений Калешин, Игорь Черевченко и Андрей Талалаев, Валерий Есипов и Александр Точилин, и многие другие. Кто-то делает первые самостоятельные шаги в тренерской работе, а кто-то готов штурмовать новые вершины и выводить свою команду в Премьер-Лигу, как это получилось в минувшем сезоне у Дмитрия Парфёнова и «Тосно».
Футбольная национальная лига была и остаётся хорошей кузницей футбольных кадров. Сегодня трудно представить себе молодёжную сборную России без большой группы игроков из клубов ФНЛ. В составе национальной сборной России есть несколько футболистов, прошедших школу второго по значимости дивизиона страны.
Благодаря большому футбольному празднику, который пройдёт в России через год, многие клубы получат новые современные стадионы. А значит, и новые возможности для привлечения болельщиков. Успешно проведённый в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи Кубок конфедераций показал, что в организации больших спортивных соревнований Россия не просто находится на правильном пути, но уже сегодня соответствует самым высоким мировым стандартам. У меня нет ни малейших сомнений в том, что этот опыт уже в ближайшее время положительно скажется на организации и национальных футбольных турниров.
От имени Российского футбольного союза хочу пожелать участникам первенства Футбольной национальной лиги и многомиллионной армии болельщиков команд, которые в нём участвуют, интересного сезона. Каждый последующий сезон в ФНЛ был интереснее предыдущего. И я уверен, что наступающий не станет исключением и пройдёт в захватывающей и бескомпромиссной борьбе. Футбол – больше, чем игра!" - говорится в заявлении Мутко.
РФС
"Уважаемые друзья. Сегодня стартует очередное первенство Футбольной национальной лиги, в котором примут участие 20 команд со всех концов нашей огромной страны – от Калининграда до Владивостока, от Санкт-Петербурга до Астрахани.
Каждый год Футбольная национальная лига открывает новые имена. Отрадно, что в командах ФНЛ работают в недавнем прошлом успешные футболисты. Это Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев, Николай Писарев и Евгений Калешин, Игорь Черевченко и Андрей Талалаев, Валерий Есипов и Александр Точилин, и многие другие. Кто-то делает первые самостоятельные шаги в тренерской работе, а кто-то готов штурмовать новые вершины и выводить свою команду в Премьер-Лигу, как это получилось в минувшем сезоне у Дмитрия Парфёнова и «Тосно».
Футбольная национальная лига была и остаётся хорошей кузницей футбольных кадров. Сегодня трудно представить себе молодёжную сборную России без большой группы игроков из клубов ФНЛ. В составе национальной сборной России есть несколько футболистов, прошедших школу второго по значимости дивизиона страны.
Благодаря большому футбольному празднику, который пройдёт в России через год, многие клубы получат новые современные стадионы. А значит, и новые возможности для привлечения болельщиков. Успешно проведённый в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи Кубок конфедераций показал, что в организации больших спортивных соревнований Россия не просто находится на правильном пути, но уже сегодня соответствует самым высоким мировым стандартам. У меня нет ни малейших сомнений в том, что этот опыт уже в ближайшее время положительно скажется на организации и национальных футбольных турниров.
От имени Российского футбольного союза хочу пожелать участникам первенства Футбольной национальной лиги и многомиллионной армии болельщиков команд, которые в нём участвуют, интересного сезона. Каждый последующий сезон в ФНЛ был интереснее предыдущего. И я уверен, что наступающий не станет исключением и пройдёт в захватывающей и бескомпромиссной борьбе. Футбол – больше, чем игра!" - говорится в заявлении Мутко.
РФС
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