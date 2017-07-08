Суд заменил Лионелю Месси лишение свободы на штраф в размере 252 тысячи евро

Испанский суд наложил штраф на нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Вместо наказания, которое предусматривало лишение свободы сроком на 21 месяц, аргентинец выплатит денежную компенсацию в размере 252 тысячи евро, информирует Marca.Отец футболиста Хорхе Месси, в свою очередь, оштрафован на 180 тысяч евро. Сторона обвинения этот вердикт поддержала.Напомним, Месси и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов.