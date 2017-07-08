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Суд заменил Лионелю Месси лишение свободы на штраф в размере 252 тысячи евро

Испанский суд наложил штраф на нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Вместо наказания, которое предусматривало лишение свободы сроком на 21 месяц, аргентинец выплатит денежную компенсацию в размере 252 тысячи евро, информирует Marca.

Отец футболиста Хорхе Месси, в свою очередь, оштрафован на 180 тысяч евро. Сторона обвинения этот вердикт поддержала.

Напомним, Месси и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов.
Теги: Месси
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:23) #
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Испания не хило доит коротышку


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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