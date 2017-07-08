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Геннадий Крапивка: "Кубань" сегодня выйдет на поле и будет играть

Директор "Кубани" Геннадий Крапивка прокомментировал информацию о том, что футболисты могут не выйти на матч первого тура ФНЛ с "Томью" из-за задолженности по зарплате.

"Ситуация с долгами? Команда сегодня выйдет на поле и будет играть. Долги - давайте пока без комментариев", - цитирует Крапивку "Р-Спорт".
Теги: Крапивка Кубань
Сегодня, 12:01
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