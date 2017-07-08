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Официально: Себастьян Дриусси стал игроком "Зенита"

"Зенит" и "Ривер Плейт" достигли договоренности о трансфере аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси. Соглашение рассчитано на четыре года, информирует "официальный сайт" сине-бело-голубых.

"21-летний аргентинец может играть на трех позициях линии атаки: в роли центрального нападающего, на левом фланге и в качестве оттянутого форварда.

"Зенит" приветствует Себастьяна Дриусси в Петербурге, желает дальнейшего прогресса и успехов в составе сине-бело-голубых", - сообщает пресс-служба питерцев.

Теги: Дриусси Трансферы Зенит
Сегодня, 12:27
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№53 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Оч..хорошо.

В принципе, конечно, но надо в деле посмотреть.

Цитата: utekay
свиньям завидно

Поэтому делают ответный равноценный ход, проявляют интерес к камерунскому нападающему, нам на зависть.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№52 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
На бумаге приобретение солидное, посмотрим что по факту будет, но скорее всего Дзю присядет на лавочку, слишком дорого стоит аргентинец чтобы выходить на замены
Регистрация: 2.02.2012
№51 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
[quote=zen-it][quote=tiki][qu
ote=zen-it]_____________Дзюба
_________

_Шатов_Жулиано_Дриусс
и[/quote]
ты б хоть прочел статью
слева (это не справа)[/quote]
Ну извини, что перепутал! Шатов справа Дриусси слева.[/qu[quote=zen-it][quot
e=tiki][quote=zen-it]________
_____Дзюба_________

_Шатов_Жулиано_Дриусс
и[/quote]
ты б хоть прочел статью
слева (это не справа)[/quote]
Ну извини, что перепутал! Шатов справа Дриусси слева.[/quote]
И Гарсию убирать надо. Медленный он очень.
Регистрация: 12.07.2014
№50 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:54) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
дрисня и педераст .. новая увлекательная связка бомжей joy

срочная новость..
генка орлов отправился к логопеду bowtie (((laughing )))


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№49 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:51) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Седой
Усилился Зенит в это окно не слабо, но скинуть балласт не легче, а если не скинуть, то в команде настанет писец


будут доплачивать, чтоб взяли
Регистрация: 20.04.2016
№48 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 13:49) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
добро пожаловать!
Регистрация: 31.05.2016
№47 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:47) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
Цитата: zen-it
_____________Дзюба_________

_Шатов_Жулиано_Дриусс
и

ты б хоть прочел статью
слева (это не справа)

Ну извини, что перепутал! Шатов справа Дриусси слева.
Регистрация: 5.04.2017
№46 Написал: grisha (Сегодня, 13:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Халк
Ростов с Ерохиным и Набоа очень достойно играл в лиге чемпионов

Не смеши - игра у Бердыева это полный лохтрон и пыль в глаза
Это скорее огромный минус, чем плюс игроку

Цитата: soloz
с Лодыгиным беда! А как зажигал!! И Куда все делось!

Всё так, как было видно с самого начала - и никуда не делось, пока он в команде ((((
Регистрация: 19.04.2017
№45 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: zen-it
_____________Дзюба_________

_Шатов_Жулиано_Дриусс
и

ты б хоть прочел статью
слева (это не справа)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№44 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
_____________Дзюба_________
_Шатов_Жулиано_Дриуси
_______Парадес____Гарсия_____
Жирков_Кришито_*Манолос_Смол
__________Лунев_________
*Либо Манолос, либо другой топовый центр.защитник. Кокорин будет выходить на замену вместо того же Дзюбы, Нобоа вместо Х. Гарсии примерно как то так.
Регистрация: 5.04.2017
№43 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 13:38) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Оч..хорошо.
Регистрация: 24.04.2009
№42 Написал: Седой Россия (Сегодня, 13:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Усилился Зенит в это окно не слабо, но скинуть балласт не легче, а если не скинуть, то в команде настанет писец


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№41 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 13:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
То есть, почти полное говно за исключением одного непроверенного
Полная дыра середины поля, но есть Кузяев и Носоковырялкин - они пасы будут раздавать ))))))))))))))))

Ростов с Ерохиным и Набоа очень достойно играл в лиге чемпионов. все зависит от умения тренера максимально эффективно использовать сильные стороны футболистов

И не стоит забывать, что в этом сезоне Зенит не будет играть в ЛЧ. что значительно лимитирует возможность покупки в клуб действительно "звезд"!
Регистрация: 25.12.2016
№40 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:34) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Неплохо усилился зенит, неплохо...
Регистрация: 6.01.2006
№39 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Цитата: soloz
очень хочется ВЕРИТЬ что Кокорин покинет КЛУБ!!

Главное, что б не было Лодыгина
Пока он есть - это минус 12-15 очков


Согласен с Лодыгиным беда! А как зажигал!! И Куда все делось!
Регистрация: 14.12.2016
№38 Написал: grisha (Сегодня, 13:33) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Халк
Паредес (Гарсия), Набоа (Кузяев), Ерохин, Полоз (Кокорин),

То есть, почти полное говно за исключением одного непроверенного
Полная дыра середины поля, но есть Кузяев и Носоковырялкин - они пасы будут раздавать ))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№37 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 13:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Где ?
Кем ?

Паредес, Гарсия, Набоа, Кузяев, Ерохин, Шатов и Жулиано
Регистрация: 25.12.2016
№36 Написал: suvirinimas (Сегодня, 13:31) #
  • +1
  •  (3)

Пришел опытный и умный тренер и решил что стать чемпионом и успешно играть в Европе с Кокориным и Дзюбой это из области фантастики. Поэтому и приобретает техничных и быстрых с обводкой нападающих.
Регистрация: 9.02.2014
№35 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:31) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ох помню такие же восторженные крики про Ивановича smiley
Регистрация: 22.09.2007
№34 Написал: grisha (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: soloz
очень хочется ВЕРИТЬ что Кокорин покинет КЛУБ!!

Главное, что б не было Лодыгина
Пока он есть - это минус 12-15 очков
Регистрация: 19.04.2017
№33 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 13:30) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
на данный момент основа и запасные вырисовывается примерно так:
Лунев (Лодыгин), Смольников (Анюков, Терентьев), Нету (новый ЦЗ), Кришито (Иванович), Жирков, Паредес (Гарсия), Набоа (Кузяев), Ерохин, Полоз (Кокорин), Дриусси (Дзюба), Жулиано (Шатов)
По фамилиям все весьма крепко. Посмотрим какую команду создаст Манчини из этого не плохого набора игроков.
Все остальные, пожалуй что, на данный момент, Зениту не нужны...
Регистрация: 25.12.2016
№32 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Халк
Цитата: tfu
Что-то я не представляю как Манчини разместит на поле одновременно полоза Кокорина Ерохина жулиано дриусси Дзюбу , ещё есть джорджевич и молло... Ротация конечно хорошо, но как бы с нами это злую шутку не сыграло..

Думается что Джорджевич, Молло, Мауриссио, Эрнани, Юсупов, Цаллагов покинут команду этим летом. И ох как хочется что бы Кокорина вместе с ними отправили. но пока похоже что врятли...


Согласен ! И ну очень хочется ВЕРИТЬ что Кокорин покинет КЛУБ!!
Регистрация: 14.12.2016
№31 Написал: grisha (Сегодня, 13:26) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Халк
Полузащита тоже укомплектована.

Где ?
Кем ?
Регистрация: 19.04.2017
№30 Написал: ЯНТЫК (Сегодня, 13:23) #
  • -6
  •  (8)

при цыгане интереснее было..кибитки, песни до утра..у костра. нытиё после каждого проигрыша.
Оренбург спасал..
Регистрация: 26.06.2017
№29 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 13:21) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
Что-то я не представляю как Манчини разместит на поле одновременно полоза Кокорина Ерохина жулиано дриусси Дзюбу , ещё есть джорджевич и молло... Ротация конечно хорошо, но как бы с нами это злую шутку не сыграло..

Думается что Джорджевич, Молло, Мауриссио, Эрнани, Юсупов, Цаллагов покинут команду этим летом. И ох как хочется что бы Кокорина вместе с ними отправили. но пока похоже что врятли...
Регистрация: 25.12.2016
№28 Написал: grisha (Сегодня, 13:21) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не дай Бог верить в валериков и вовиков с рамзанчиками - это путь в говно и на ТВ

Цитата: tfu
Дзюба в шоке

В шоке Тьфукало, а болельщикам интересно !
Регистрация: 19.04.2017
№27 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:19) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: tfu
Что-то я не представляю как Манчини разместит на поле одновременно полоза Кокорина Ерохина жулиано дриусси Дзюбу , ещё есть джорджевич и молло...

Скорее всего, в ЛЕ без лимита будут играть одни леги, а паспорта после четверговых матчей.
Регистрация: 22.09.2009
№26 Написал: скальп (Сегодня, 13:19) #
  • -3
  •  (9)

Цитата: grisha
Только козла нюхают - советую в зайти в талет чёрножопых - получишь своё удовольствие )))))))))))))))

тебе солнцедару виднее кого и кто там у них нюхает joy
Регистрация: 24.12.2016
№25 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
свиньям завидно


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№24 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 13:18) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вопрос с приобретением нападающих закрыт.
Полузащита тоже укомплектована.
Осталось купить 1-2 ЦЗ. И пристроить игроков на которых не рассчитывает тренер. ибо перебор игроков, не менее плохо чем недобор.
Посмотрим как оно будет на поле, но пока мне нравится как меняет ход дел новое руководство команды.
Регистрация: 25.12.2016
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