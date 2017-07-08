Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Луиш Нету: партнеры по сборной Португалии были удивлены уровнем организации КК-2017

Защитник "Зенита" Луиш Нету высказал мнение об уровне организации Кубка конфедераций в России.

"Нам не удалось выйти в финал, и это было довольно печально. Поэтому нашим единственным и главным долгом было занять третье место и завоевать бронзовые медали. Мы были просто обязаны сохранить репутацию сборной Португалии, и мне кажется, что нам удалось это сделать.

Мексика - серьёзный соперник с отличным подбором игроков, но мы сумели показать свои лучшие качества, мы оставили на поле все силы. Согласен, что нам немного повезло, но главное, что в итоге победа осталась за нами.

Я всё время рассказываю португальцам о России. Мне часто приходится это делать, потому что у многих из моих соотечественников не совсем верное представление о России. 90 % из них здесь никогда не были и совершенно ничего не знают о таких прекрасных городах как Санкт-Петербург, Казань, Москва, Екатеринбург и Сочи.

У них сформировано какое-то своё мнение о стране. Им кажется, что здесь всё время холодно, и главная ассоциация, конечно, снег. Но всё совсем не так, и я часто им об этом напоминаю.

Если говорить о турнире, то мои партнёры по сборной были приятно удивлены. В первую очередь, уровнем инфраструктуры. Стадионы, тренировочные базы - всё на высшем уровне. Россия готова принимать соревнования самой высокой категории. Кубок конфедераций был отлично организован, и, насколько я знаю, все остались довольны", - цитирует Нету "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "Зенита".
Теги: Нету Сборная Португалии
Сегодня, 12:55
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.