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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Луиш Нету: партнеры по сборной Португалии были удивлены уровнем организации КК-2017
Защитник "Зенита" Луиш Нету высказал мнение об уровне организации Кубка конфедераций в России.
"Нам не удалось выйти в финал, и это было довольно печально. Поэтому нашим единственным и главным долгом было занять третье место и завоевать бронзовые медали. Мы были просто обязаны сохранить репутацию сборной Португалии, и мне кажется, что нам удалось это сделать.
Мексика - серьёзный соперник с отличным подбором игроков, но мы сумели показать свои лучшие качества, мы оставили на поле все силы. Согласен, что нам немного повезло, но главное, что в итоге победа осталась за нами.
Я всё время рассказываю португальцам о России. Мне часто приходится это делать, потому что у многих из моих соотечественников не совсем верное представление о России. 90 % из них здесь никогда не были и совершенно ничего не знают о таких прекрасных городах как Санкт-Петербург, Казань, Москва, Екатеринбург и Сочи.
У них сформировано какое-то своё мнение о стране. Им кажется, что здесь всё время холодно, и главная ассоциация, конечно, снег. Но всё совсем не так, и я часто им об этом напоминаю.
Если говорить о турнире, то мои партнёры по сборной были приятно удивлены. В первую очередь, уровнем инфраструктуры. Стадионы, тренировочные базы - всё на высшем уровне. Россия готова принимать соревнования самой высокой категории. Кубок конфедераций был отлично организован, и, насколько я знаю, все остались довольны", - цитирует Нету "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "Зенита".
"Нам не удалось выйти в финал, и это было довольно печально. Поэтому нашим единственным и главным долгом было занять третье место и завоевать бронзовые медали. Мы были просто обязаны сохранить репутацию сборной Португалии, и мне кажется, что нам удалось это сделать.
Мексика - серьёзный соперник с отличным подбором игроков, но мы сумели показать свои лучшие качества, мы оставили на поле все силы. Согласен, что нам немного повезло, но главное, что в итоге победа осталась за нами.
Я всё время рассказываю португальцам о России. Мне часто приходится это делать, потому что у многих из моих соотечественников не совсем верное представление о России. 90 % из них здесь никогда не были и совершенно ничего не знают о таких прекрасных городах как Санкт-Петербург, Казань, Москва, Екатеринбург и Сочи.
У них сформировано какое-то своё мнение о стране. Им кажется, что здесь всё время холодно, и главная ассоциация, конечно, снег. Но всё совсем не так, и я часто им об этом напоминаю.
Если говорить о турнире, то мои партнёры по сборной были приятно удивлены. В первую очередь, уровнем инфраструктуры. Стадионы, тренировочные базы - всё на высшем уровне. Россия готова принимать соревнования самой высокой категории. Кубок конфедераций был отлично организован, и, насколько я знаю, все остались довольны", - цитирует Нету "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "Зенита".
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