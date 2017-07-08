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"СКА-Хабаровск" обыграл "Смену" в контрольном матче

"СКА-Хабаровск" обыграл "Смену" из Комсомольска-на-Амуре в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Виталий Федотов, информирует "Газета.ru".
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 13:59
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