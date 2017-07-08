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Защитник "Порту" отказался переходить в "Рубин"

Защитник "Порту" Максимильяно Перейра ответил отказом на предложение "Рубина", передает A Bola.

Контракт 33-летнего игрока с "Порту" будет действовать еще два года.

В "Порту" Макси Перейра перешёл летом 2015 года из "Бенфики".
Теги: Порту Рубин Трансферы
Сегодня, 17:23
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