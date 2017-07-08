Свернуть все/Развернуть все
Свернуть ФНЛСвернуть Товарищеские матчи
Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:30
Виталий Мутко: хочется, чтобы была большая конкуренция, чтобы доминировали наши российские игроки (2)
Виталий Мутко: хочется, чтобы была большая конкуренция, чтобы доминировали наши российские игроки (2)
15:33
Роберт Евдокимов возглавил "Тобол" (3)
Роберт Евдокимов возглавил "Тобол" (3)
10:00
Роман Шишкин: в отпуске мне сообщили по почте, что я не еду на сбор "Локо". Сёмин ничего не объяснил (1)
Роман Шишкин: в отпуске мне сообщили по почте, что я не еду на сбор "Локо". Сёмин ничего не объяснил (1)
"Балтика" на выезде переиграла "Тюмень", "Химки" разгромили "Ротор"
Завершились три матча 1-го тура первенства ФНЛ.
ФНЛ
1 тур
"Тюмень" - "Балтика" 1:2
Голы: Себай, 4, Скопинцев, 60, Рябокобыленко, 78
"Тюмень": Обухов, Гузь, Шакуро, Маслов, Мурачёв, Лешонок (Макоев, 39), Шляпкин (Иванов, 78), Рябокобыленко, Чудин, Богатырев, Карпов (Глухов, 70)
"Балтика": Помазан, Тимошин, Крючков (Логашов, 15), Каленкович, Черенчиков, Свежов, Причиненко, Родионов (Малеев, 46), Касьян (Подбельцев, 90), Себай (Погребняк, 73), Скопинцев
Предупреждения: Карпов, 36, Касьян, 40, Богатырев, 55, Каленкович, 57
Удаления: Маслов, 38
"Химки" - "Ротор-Волгоград" 3:0
Голы: Кузьмичёв, 12, Дворников, 35, Малания, 90+2
"Химки": Исупов, Заика, Лапин, Шумских, Малания, Мостовой (Алфёров, 58), Петрусёв (Лисинков, 76), Тюнин, Талалай (Кокоев, 70), Дворников, Кузьмичёв (Батов, 46)
"Ротор-Волгоград": Гаврилов, Колычев, Киреев, Дранников, Столяренко, Пискунов, Сысуев (Николаев, 84), Султонов (Борзых, 81), Рылов (Концедалов, 59), Бирюков, Романенко (Крутов, 82)
Предупреждения: Сысуев, 13, Заика, 52
"Олимпиец" - "Авангард" К 2:2
Голы: Дашаев, 15, Петров, 25, Хайруллов, 45+3, Аюпов, 87
"Олимпиец": Анисимов, Хайруллов, Морозов, Хрипков, Ганиев, Абрамов (Фомин, 61), Ламбарский (Нежелев, 61), Горбунов (Гогберашвили, 79), Аюпов, Сорочкин, Беляков (Карпухин, 73)
"Авангард" К: Козырев, Войнов, Дашаев, Багаев, Концедалов, Петров (Гурфов, 74), Синяев, Шогенов, Нетфуллин, Аппаев (Газданов, 74), Подоляк (Имуллин, 85)
Предупреждения: Аюпов, 24, Морозов, 40, Шогенов, 45+2, Подоляк, 69, Хайруллов, 71, Синяев, 80, Гогберашвили, 89
ФНЛ
1 тур
"Тюмень" - "Балтика" 1:2
Голы: Себай, 4, Скопинцев, 60, Рябокобыленко, 78
"Тюмень": Обухов, Гузь, Шакуро, Маслов, Мурачёв, Лешонок (Макоев, 39), Шляпкин (Иванов, 78), Рябокобыленко, Чудин, Богатырев, Карпов (Глухов, 70)
"Балтика": Помазан, Тимошин, Крючков (Логашов, 15), Каленкович, Черенчиков, Свежов, Причиненко, Родионов (Малеев, 46), Касьян (Подбельцев, 90), Себай (Погребняк, 73), Скопинцев
Предупреждения: Карпов, 36, Касьян, 40, Богатырев, 55, Каленкович, 57
Удаления: Маслов, 38
"Химки" - "Ротор-Волгоград" 3:0
Голы: Кузьмичёв, 12, Дворников, 35, Малания, 90+2
"Химки": Исупов, Заика, Лапин, Шумских, Малания, Мостовой (Алфёров, 58), Петрусёв (Лисинков, 76), Тюнин, Талалай (Кокоев, 70), Дворников, Кузьмичёв (Батов, 46)
"Ротор-Волгоград": Гаврилов, Колычев, Киреев, Дранников, Столяренко, Пискунов, Сысуев (Николаев, 84), Султонов (Борзых, 81), Рылов (Концедалов, 59), Бирюков, Романенко (Крутов, 82)
Предупреждения: Сысуев, 13, Заика, 52
"Олимпиец" - "Авангард" К 2:2
Голы: Дашаев, 15, Петров, 25, Хайруллов, 45+3, Аюпов, 87
"Олимпиец": Анисимов, Хайруллов, Морозов, Хрипков, Ганиев, Абрамов (Фомин, 61), Ламбарский (Нежелев, 61), Горбунов (Гогберашвили, 79), Аюпов, Сорочкин, Беляков (Карпухин, 73)
"Авангард" К: Козырев, Войнов, Дашаев, Багаев, Концедалов, Петров (Гурфов, 74), Синяев, Шогенов, Нетфуллин, Аппаев (Газданов, 74), Подоляк (Имуллин, 85)
Предупреждения: Аюпов, 24, Морозов, 40, Шогенов, 45+2, Подоляк, 69, Хайруллов, 71, Синяев, 80, Гогберашвили, 89
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.