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"Балтика" на выезде переиграла "Тюмень", "Химки" разгромили "Ротор"

Завершились три матча 1-го тура первенства ФНЛ.

ФНЛ

1 тур

"Тюмень" - "Балтика" 1:2

Голы: Себай, 4, Скопинцев, 60, Рябокобыленко, 78

"Тюмень": Обухов, Гузь, Шакуро, Маслов, Мурачёв, Лешонок (Макоев, 39), Шляпкин (Иванов, 78), Рябокобыленко, Чудин, Богатырев, Карпов (Глухов, 70)

"Балтика": Помазан, Тимошин, Крючков (Логашов, 15), Каленкович, Черенчиков, Свежов, Причиненко, Родионов (Малеев, 46), Касьян (Подбельцев, 90), Себай (Погребняк, 73), Скопинцев

Предупреждения: Карпов, 36, Касьян, 40, Богатырев, 55, Каленкович, 57

Удаления: Маслов, 38

"Химки" - "Ротор-Волгоград" 3:0

Голы: Кузьмичёв, 12, Дворников, 35, Малания, 90+2

"Химки": Исупов, Заика, Лапин, Шумских, Малания, Мостовой (Алфёров, 58), Петрусёв (Лисинков, 76), Тюнин, Талалай (Кокоев, 70), Дворников, Кузьмичёв (Батов, 46)

"Ротор-Волгоград": Гаврилов, Колычев, Киреев, Дранников, Столяренко, Пискунов, Сысуев (Николаев, 84), Султонов (Борзых, 81), Рылов (Концедалов, 59), Бирюков, Романенко (Крутов, 82)

Предупреждения: Сысуев, 13, Заика, 52

"Олимпиец" - "Авангард" К 2:2

Голы: Дашаев, 15, Петров, 25, Хайруллов, 45+3, Аюпов, 87

"Олимпиец": Анисимов, Хайруллов, Морозов, Хрипков, Ганиев, Абрамов (Фомин, 61), Ламбарский (Нежелев, 61), Горбунов (Гогберашвили, 79), Аюпов, Сорочкин, Беляков (Карпухин, 73)

"Авангард" К: Козырев, Войнов, Дашаев, Багаев, Концедалов, Петров (Гурфов, 74), Синяев, Шогенов, Нетфуллин, Аппаев (Газданов, 74), Подоляк (Имуллин, 85)

Предупреждения: Аюпов, 24, Морозов, 40, Шогенов, 45+2, Подоляк, 69, Хайруллов, 71, Синяев, 80, Гогберашвили, 89
Теги: Химки Ротор Тюмень Балтика
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