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"Рубин" со счетом 0:4 проиграл "Арминии"

"Рубин" в контрольном матче со счётом 0:4 уступил немецкой "Арминии".

"Рубин" – "Арминия" – 0:4

"Рубин": Рыжиков, Камболов, Бурлак (Кузьмин, 46), Набиуллин (Кудряшов, 46), Сорокин (Серхио Санчес, 46), Бауэр (Самбрано, 46), Гекдениз (Сонг, 46), Оздоев (М'Вила, 46), Цакташ (Рочина, 46), Канунников, Жемалетдинов.

Предупреждение: Цакташ, 19.
Теги: Рубин
Сегодня, 18:18
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(2)
№6 Написал: скальп (Сегодня, 19:05) #
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online

Цитата: Противовес
Клоун... Ты состав первого тайма видел или забыл ростовские 0-3 ???? Угомонись убогий. На следующей неделе узнаем КТО будет готовиться на выход.

да мне насрать на ростов,где теперь этот ростов?одни руины остались))Спартак по дистанции Чемпион и не важно где и кому он проиграл,а Бердыев обычный барыга с кагалом гастарбайтеров которые пилят региональные бюджеты
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 18:47) #
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скальп,

Клоун... Ты состав первого тайма видел или забыл ростовские 0-3 ???? Угомонись убогий. На следующей неделе узнаем КТО будет готовиться на выход... Вот главный итог сегодняшних смотрин Бердыевым... И будем ждать новичков. С этим составом решать задачи даже "Ростова" прошлогоднего, "Рубин" не сможет... Но кто-то очень хорошо наварился на этом шлаке имени Грасии, навешав лапши на уши о хорошем составе новому руководству и хозяину клуба.
Регистрация: 25.02.2017
№4 Написал: скальп (Сегодня, 18:39) #
  • -3
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online

вскрыли автобус Бердыева как банку консервную
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 18:34) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
А в принципе, счёт закономерен, столько времени изголяться над командой..И ждать мгновенного результата..Бердыев не волшебник,а работяга..результат будет..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
и не сказать тут, что дубль играл....что-то не так


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:19) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Что то как то с треском.. .. .


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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