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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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10:00
Роман Шишкин: в отпуске мне сообщили по почте, что я не еду на сбор "Локо". Сёмин ничего не объяснил (1)
Роман Шишкин: в отпуске мне сообщили по почте, что я не еду на сбор "Локо". Сёмин ничего не объяснил (1)
"Рубин" со счетом 0:4 проиграл "Арминии"
"Рубин" в контрольном матче со счётом 0:4 уступил немецкой "Арминии".
"Рубин" – "Арминия" – 0:4
"Рубин": Рыжиков, Камболов, Бурлак (Кузьмин, 46), Набиуллин (Кудряшов, 46), Сорокин (Серхио Санчес, 46), Бауэр (Самбрано, 46), Гекдениз (Сонг, 46), Оздоев (М'Вила, 46), Цакташ (Рочина, 46), Канунников, Жемалетдинов.
Предупреждение: Цакташ, 19.
"Рубин" – "Арминия" – 0:4
"Рубин": Рыжиков, Камболов, Бурлак (Кузьмин, 46), Набиуллин (Кудряшов, 46), Сорокин (Серхио Санчес, 46), Бауэр (Самбрано, 46), Гекдениз (Сонг, 46), Оздоев (М'Вила, 46), Цакташ (Рочина, 46), Канунников, Жемалетдинов.
Предупреждение: Цакташ, 19.
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