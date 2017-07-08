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Уэйн Руни прибыл в расположение "Эвертона"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни прибыл в расположение "Эвертона", сообщает Sky Sports.

Ожидается, что англичанин в ближайшие часы форвард подпишет контракт с "ирисками".
Теги: Руни Эвертон Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:20
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№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:46) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, Уэйн! Ты молоток! Буду ждать тебя в ЛЧ с Эвертоном wink


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:42) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
сколько он там отсутствовал? лет 12, наверное


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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